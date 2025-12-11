Más Información

Lisboa. Una convocada por las dos principales confederaciones sindicales de causaba graves interrupciones en los desplazamientos el jueves y obligó a cancelar muchas citas médicas y clases. Los servicios gubernamentales y municipales, incluida la recolección de basura, también se vieron gravemente afectados.

Los dos que representan a cerca de un millón de trabajadores afirman que podría ser la huelga más importante en el país en más de 10 años, ya que se oponen a la planeada por el gobierno de centroderecha.

Según los grupos, los cambios despojan a los trabajadores de sus derechos, mientras que el gobierno alega que son necesarios para hacer la más flexible y estimular el crecimiento.

La propuesta incluye facilitar a las empresas el despido de trabajadores, negar el derecho a huelga en otros sectores de la economía y limitar los descansos para la lactancia materna a los dos primeros años de vida del bebé, en lugar de la exención indefinida actual.

El centro de estaba sorprendentemente tranquilo, con pocos peatones y poco tránsito en comparación con un día laborable cualquiera en la capital, ya que algunos residentes secundaron la huelga y otros trabajaron desde casa para evitar los problemas con el .

En el de Lisboa, decenas de vuelos fueron cancelados debido a que pilotos, asistentes de vuelo y trabajadores del servicio de gestión de equipajes se sumaron al paro. El aeródromo estaba abierto pero prácticamente desierto.

La aerolínea nacional, TAP Air Portugal, operó 63 de sus 283 vuelos programados, cumpliendo con los servicios mínimos requeridos por ley. La compañía había advertido a los pasajeros sobre la huelga y se ofreció reubicarlos en otros vuelos.

Los servicios de tren y también funcionaban con servicios mínimos en todo el país. El de Lisboa dijo que suspendió el servicio a las 11 de la noche del miércoles y lo reanudará a primera hora de la mañana del viernes.

Las empresas privadas también se vieron afectadas y fábricas y firmas de distribución reportaron paros.

Portugal es una de las economías más pequeñas de la y sus trabajadores están entre los peor pagados en el bloque de 27 naciones. El salario mensual promedio ronda los mil 600 euros (mil 870 dólares) antes de impuestos, según el Instituto Nacional de Estadística. El salario mínimo mensual que ganan cientos de miles de trabajadores es de 870 euros (mil 018 dólares) antes de impuestos.

Los portugueses también se ven afectados por una y del costo de vida, ya que los precios de las propiedades se disparan y la inflación se mantiene en poco más del 2%.

La Comisión Europea espera que Portugal logre un crecimiento del de alrededor del 2% este año, por encima del promedio del bloque del 1,4%. El desempleo está en menos del 6%, aproximadamente la media de la UE.

Los sindicatos planearon marchas callejeras más tarde el jueves. Es la primera vez desde 2013 que los grupos paraguas —la Unión General de Trabajadores y la Confederación General de Trabajadores Portugueses— se unen.

El primer ministro socialdemócrata, Luis Montenegro, calificó la huelga como “sin sentido” porque el país está yendo bien.

