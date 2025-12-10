Para los empresarios del país la actividad económica de este 2025 es muy parecida a una recesión, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Explicó que “lo que resienten y sienten los empresarios…es que en este país hay ya una recesión, porque cuando les preguntas por sus ventas de manera más recurrente hay empresarios que me han dicho que la situación en este 2025, está peor que en la pandemia….”.

En conferencia de prensa dijo que las proyecciones de crecimiento de los expertos consultados por el Banco de México (Banxico) es de 0.3% pero “para fines prácticos es de 0%, que no es bueno para el país”.

Comentó que en momentos de desaceleración económica y de relocalización de cadenas de suministro México “no está siendo capaz de capitalizar” la oportunidad que se abre con su principal socio comercial, a pesar de que tiene una posición geográfica inigualable y "oportunidad histórica que no se repetirá".

Agregó que "hay que revisar los datos que pudieran mostrar que vamos rumbo a una recesión técnica, sin embargo, aunque aún no estemos en ese momento económico, los empresarios tienen una perspectiva de crecimiento cero.

Seguridad, certeza jurídica y energía, claves para la inversión

Consideró que si México quiere ser atractivo a la inversión tiene que trabajar en tres temas fundamentales: seguridad, certeza jurídica y garantizar la energía.

“Es la exigencia, el reclamo de todos los empresarios en temas de seguridad, sin seguridad no puede haber desarrollo económico, no podemos hablar de prosperidad y desarrollo social y sin esto no hay futuro para México.

"A pesar de que reconocemos cambio de estrategia… los datos de inseguridad que se disparan en los estados, reconocemos la baja de algunos delitos, nos sigue preocupando que estos números son muy altos y alarma la inseguridad en varios estados del país”.

Comentó que también les preocupa el crecimiento de la informalidad en México porque no se han podido generar los 100 mil empleos mensuales que se tendrían que ofertar, "de enero a noviembre generamos 599 mil trabajadores asegurados en el Seguro Social, es decir, un promedio mensual de 54 mil 500 puestos, lo que incluyen las plataformas digitales".

Señaló que lo anterior es preocupante “porque esa cifra se alcanzó con todo y trabajadores de plataformas digitales”, cifra menor a los 56 mil mensuales del mismo período del 2024.

“Ahí está la pérdida de empleo, viene la trazabilidad con el tema de cero crecimiento económico, si no hay desarrollo económico, no hay generación de empleos que requiere el país”, expuso.

Añadió que si bien llegan inversiones extranjeras no se trata de nuevos proyectos, en general son cuentas entre compañía y reinversión de utilidades.

En ese sentido dijo que "si se siguen aplicando las mismas estrategias el resultado será igual, no habrá mejoras", y añadió que la Coparmex puede disentir y tener diferencias con el gobierno, pero también busca coincidencias a fin de que haya un bien mayor para el país.

