Tras acordarse el alza de 13% a los Salarios Mínimo para 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la política salarial tiene límites, porque puede impactar el empleo formal y la viabilidad de las empresas.

Durante el “posicionamiento público a 10 años de fortalecimiento empresarial hacia una Nueva Cultura Salarial en favor de los trabajadores”, el presidente de ese sindicato patronal, Juan José Sierra, señaló que “los aumentos recientes al salario mínimo han sido exitosos; sin embargo, la política salarial tiene límites”.

El líder de la Coparmex afirmó que “no es posible seguir aumentándolo indefinidamente sin generar presiones que afecten al empleo formal, la competitividad o la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Por lo anterior, precisó que el salario mínimo para el 2026, equivale a 315.04 pesos diarios, equivale a nueve mil 519.82 pesos mensuales, es decir, el valor de dos canastas alimentarias y no alimentarias para una familia de cuatro personas, en donde dos trabajan.

“Con esto aseguramos que ninguna familia con empleo en la formalidad viva en condiciones de pobreza”, enfatizó.

Coparmex promoverá que empresas adopten Ingreso Digno

Sierra dijo que apoyarán a la presidenta en la meta salarial de alcanzar para el 2030 un salario mínimo general equivalente a 2.5 veces la canasta alimentaria y no alimentaria, “siempre con una revisión anual responsable”.

Añadió que esa meta “exige evaluar de forma continua el mercado laboral, la inflación, la productividad y el crecimiento económico para que cada ajuste proteja el empleo formal. Nuestro acompañamiento será técnico, responsable y basado en la evidencia”.

Expuso que promoverán que las empresas voluntariamente adopten el Ingreso Digno, porque “una vez alcanzado el umbral del salario mínimo, los siguientes avances deben surgir de la corresponsabilidad empresarial, no solo de las disposiciones legales”.

Añadió que debe consolidarse el diálogo social a través del Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental (CONSEA), un espacio donde participan las organizaciones sindicales, trabajadores y empleadores, junto con la academia y la sociedad civil.

“La experiencia demuestra que el diálogo social es el vehículo más eficaz para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país: informalidad, desigualdad, productividad estancada y pobreza laboral”, agregó.

Finalmente dijo que es necesario fortalecer los pilares que permitirán que se concreten inversiones y se genere el empleo, los cuales son: certeza jurídica y un Estado de derecho que genere confianza; seguridad que permita operar y crear empleo sin amenazas; y energía suficiente, con infraestructura moderna y costos competitivos que impulsen la inversión.

