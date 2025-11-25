A fin de abordar de una manera más integral los problemas en materia económica, laboral y de salud, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó la conformación de consejos tripartitas en los que se aborden dichos temas.

En un comunicado, la confederación propuso construir consejos sociales, económicos y ambientales que fortalezcan el diálogo entre trabajadores, empresas y gobierno.

La idea es que en esos consejos se hable sobre los “desafíos urgentes” como la inseguridad, la desaceleración económica, la insuficiente generación de empleos formales, las fallas en el sistema de salud, la reforma laboral y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El organismo destacó que, por ejemplo, los trabajadores y las empresas enfrentan robos y extorsiones en zonas industriales, lo que exige coordinación institucional y acción conjunta.

Por lo que se tiene que impulsar una agenda conjunta de productividad, reconversión laboral, mejores ingresos y fortalecimiento del sistema de salud.

🤝 La colaboración entre sindicatos y empresas es esencial para construir el futuro laboral de México.



Desde Coparmex impulsamos un diálogo social permanente y la creación del CONSEA como espacio tripartito, para enfrentar los retos del país con soluciones conjuntas que… pic.twitter.com/EihBbpGy4E — Coparmex Nacional (@Coparmex) November 25, 2025

El organismo patronal planteó como uno de los temas centrales el avanzar en la deducibilidad de las prestaciones laborales.

Definición de un planteamiento unificado para defender el T-MEC a fin de preservar la competitividad y el empleo formal en el país.

Explicó que la colaboración entre sindicatos y empresas es una fortaleza estratégica para México que ha permitido proteger los derechos laborales, aumentar la productividad y responder a crisis económicas y sanitarias, por lo que “debe consolidarse para construir políticas públicas legítimas y sostenibles”, a través de la creación de consejos.

Por ello, en el pasado Encuentro Nacional Coparmex 2025, la Coparmex invitó a líderes sindicales de la CTM, la CROM y la CTC, para invitarlos a mantener una cooperación permanente a través de los consejos, a fin de impulsar el diseño de políticas públicas que permitan atender los desafíos del país.

