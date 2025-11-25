¡No es tu internet! Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

Usuarios en redes sociales reportan la caída del servicio de internet fijo de las empresas Telmex, Megacable e Izzi, así como las plataformas de Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network, entre otras.

También de forma simultánea se reporta la caída de internet Cloudflare y la plataforma de computación Amazon Web Services (AWS), de Amazon.

De acuerdo con el sitio Downdetector, otro de los sitios que también reportan fallas son Axtel y Totaplay.

En algunos casos, las fallas comenzaron desde las 17:00 horas, y hasta el momento siguen los problemas para acceder de manera normal a la red.

Caída de múltiples sistemas, probablemente relacionada con mantenimiento a Cloudflare.



Entre los servicios afectados está Totalplay, Megacable, Axtel, AWS, Telmex, Izzi, X, entre otros.



¿Ustedes presentan algún problema? pic.twitter.com/a43zS24HXI — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) November 26, 2025

Oye @Telmex , no tengo servicio de internet desde las 8 am, y aún no resuelven el problema @TELMEXSoluciona — Alan LotsOfFlowers (@Mhagias) November 26, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

