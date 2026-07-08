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Aunque México quedó fuera del Mundial y ya no habrá más partidos en la capital, la Coparmex en la Ciudad de México estimó que se superará la derrama económica de 26 mil millones 985 millones de pesos que se había previsto en un inicio.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de Coparmex CDMX, Adalberto Ortiz, indicó que al corte de 25 días de la justa mundialista se tiene el cálculo de 18 mil 818 millones 317 mil 94 pesos en derrama económica, lo que representaría dos terceras partes de la meta.
“Ya se acabó la efervescencia de los partidos que jugó México pero la derrama, los Fan Fest y la fiesta continúa”, agregó.
Destacó que también se han generado 2 mil 100 millones en ventas del comercio informal durante el evento deportivo. Aunque aceptó que esto genera una competencia desleal con los negocios establecidos, dijo que hay una área de oportunidad para formalizarlo.
Reiteró que “todavía falta lo más interesante del Mundial”, en referencia a los octavos, cuartos, semifinal y final.
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