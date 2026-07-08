Ankara.— Los países de la OTAN anunciaron ayer nuevas adquisiciones militares con valor de al menos 50 mil millones de dólares en ocasión del Foro de la Industria de la Defensa celebrado en la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara.

“El dinero está ahí, y va a llegar más (…) Hay que hacer más, más rápido y juntos”, destacó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, durante una intervención en el foro, que fue parte integral de la primera jornada de líderes de la OTAN en la capital turca, que concluye hoy con una sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte.

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El foro reunió a ministros —y algunos líderes— aliados, altos funcionarios y representantes de más de 100 empresas con el fin de traducir los compromisos de inversión en defensa asumidos en La Haya el año pasado de gastar 5% del PIB para 2035 en capacidades concretas y producción industrial. Fuentes aliadas confirmaron a EFE que la cifra ascendió a “al menos 50 mil millones de dólares”.

Mientras, el presidente Donald Trump insistió en que EU debería controlar Groenlandia. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió que Groenlandia “no está a la venta”.

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