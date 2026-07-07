Ankara. — El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, expresó ayer su confianza en que los líderes aliados presenten durante la cumbre de Ankara planes “concretos” y “creíbles” para invertir el prometido 5% de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la Alianza con Estados Unidos.

“Aquí, en Ankara, espero que los países presenten planes claros, concretos y creíbles para alcanzar ese objetivo de 5%. Y los datos que vemos hasta ahora son impresionantes”, dijo Rutte en una rueda de prensa previa a la cumbre, que se celebrará entre martes y miércoles y que se prevé explosiva, en medio de los reclamos del presidente estadounidense, Donald Trump.

El gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania serán los pilares de la agenda de los jefes de Estado y de gobierno aliados en la capital turca, que se reúnen un año después de sellar el año pasado en La Haya su compromiso con 5%: 3.5% en sus presupuestos de defensa y 1.5% en carreteras, puentes y puertos para que las tropas y el equipo puedan desplazarse más rápido en tiempos de conflicto.

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Los países europeos y Canadá deberán afrontar el escrutinio de Trump, que sigue considerando insuficiente el camino de algunos aliados para conseguir esa meta.

Rutte, que la semana pasada le explicó a Trump en la Casa Blanca el repunte de inversión de los aliados, recalcó hoy que, “apenas un año después del inicio de un proyecto de 10 años, vemos que los aliados europeos y Canadá ya están invirtiendo alrededor de 4% de su PIB en defensa y seguridad”.

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Recordó que, el año pasado, los aliados europeos y Canadá gastaron casi 20% más en defensa básica que el anterior y que, si se suman 2025 y 2026, la inversión adicional asciende a 258 mil millones de dólares.

“Yo diría que la OTAN, tal y como era hace tres, cuatro o cinco años, no era sostenible. No es sostenible que pidamos a un país con 350 millones de habitantes, situado a ocho horas de vuelo de aquí, que defienda frente a los rusos, mientras que 600 millones de personas que viven en esta parte del territorio de la OTAN —la más rica del mundo— dependen en exceso de Estados Unidos”, ejemplificó Rutte.

El embajador de EU ante la OTAN, Matthew Whitaker, sugirió la semana pasada que Washington tiene algo preparado para quienes no den un paso al frente, pero se negó a decir más.

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Pleito con Meloni

Aun antes del inicio de la cumbre, Trump cargó contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El presidente estadounidense publicó el domingo en su plataforma Truth Social una imagen manipulada en la que Meloni aparecía con los ojos desorbitados frente a él, acompañada de un mensaje en mayúsculas: “Orden de alejamiento requerida”, insinuando una especie de acoso.

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Meloni, que se abstuvo de hacer comentarios, ya había sido blanco en junio del presidente estadounidense, quien afirmó que la dirigente de extrema derecha italiana le había suplicado que se tomara una foto con él durante una cumbre del G7 unos días antes. La dirigente italiana rechazó la versión.

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La sombra de Ucrania

La cumbre se celebra con la sombra de la guerra entre Rusia y Ucrania de fondo.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, aseguró que el resultado de la fase decisiva de la guerra con Rusia se decidirá en “una batalla en el cielo”.

Zelensky, quien se reunirá con Trump en el marco de la cumbre, comentó en una entrevista con el diario británico Financial Times (FT), horas después de un masivo ataque ruso contra Kiev que dejó 28 muertos, que Ucrania ya había logrado impedir la victoria de Rusia en tierra y había expulsado a gran parte de su flota del mar Negro, convirtiendo el espacio aéreo en el escenario principal del conflicto.

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“Creo que la victoria en esta guerra pertenece a quien sea más inteligente”, afirmó el líder ucraniano. “Si detienes al enemigo en el campo de batalla, si frenas la guerra en tierra y le niegas el dominio en el mar —como hicimos con nuestros drones navales, ahuyentando a la flota rusa— entonces el próximo campo de batalla será el cielo”, continuó.

Zelensky también confesó al diario que sentía que el presidente Trump estaba viendo la guerra de Ucrania con una “nueva perspectiva”. “El presidente Trump quiere estar donde hay éxito”, dijo el ucraniano. “Eso está ligado a muchas cosas, no sólo a su personalidad, sino a las próximas elecciones, a su estatus y a su convicción de cómo se puede terminar esta guerra”.

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