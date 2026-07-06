El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de la primera ministra Giorgia Meloni, previo a la cumbre de la OTAN en Ankara a la que ambos asistirán, pero el gobierno italiano optó por ignorar la provocación.

Trump publicó en su red social una foto con Meloni mirándolo durante la pasada cumbre del G7 en Évian, Francia, en junio, y el mensaje: "Necesitamos una orden de alejamiento".

Las relaciones entre ambos líderes se han deteriorado desde ese evento, en el que, según dijo Trump, Meloni "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

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La primera ministra italiana negó estas afirmaciones, que calificó de "inventadas", y manifestó que la habían dejado "atónita", al tiempo que aseguró que ni ella ni Italia "suplicarán nunca".

Después Trump volvió a atacarla: "Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡Aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)".

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Y Meloni se vio obligada a responder: "Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya".

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"Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho", escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

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El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, dijo a la cadena Sky TG24 que el mensaje del domingo, reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos el lunes, "no requiere comentarios".

"Hemos dicho desde el principio que no responderíamos a este tipo de declaraciones, así que pasamos a otro tema", añadió el ministro de Relaciones Exteriores, y aseguró estar convencido de que las relaciones transatlánticas van mucho más allá de las declaraciones individuales.

UPDATE: President Trump posted a picture with Italin PM Meloni.🤣



"Restraining order needed" pic.twitter.com/XUnbpcktGU — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) July 6, 2026

Por su parte el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompañará a Meloni el martes y el miércoles a la cumbre de la OTAN en Ankara, dijo que "lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas".

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"Lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental", declaró a Sky TG24.

El Corriere della Sera informó además que, tras la publicación de la foto de Trump, Meloni y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se reunieron para acordar una estrategia basada en ignorar "lo que se considera un ataque personal, considerado inmotivado y carente de contexto".

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