Si estás intentando entrar a tu Instagram o Facebook y no puedes, no eres el único ni es un problema de tu internet. Millones de usuarios en todo el mundo están reportando fallas masivas en las plataformas de Meta en este momento.

Al intentar ingresar, la aplicación se cierra inesperadamente, no carga las historias o aparece el temido mensaje de "error de conexión".

Esta interrupción del servicio ha dejado incomunicados a decenas de usuarios.

¿Por qué no abre mi Instagram o Facebook hoy? imagen: Unsplash

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Razones por las que no funciona las redes de Meta

Si te preguntas por qué no abren Instagram y Facebook hoy, la razón principal apunta a una saturación o un problema interno en los servidores globales de Meta.

Aunque la compañía no ha emitido un comunicado oficial de última hora, plataformas de monitoreo como Downdetector confirman un pico masivo de reportes en tiempo real.

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La plataforma de DownDetector señala un pico de 2644 reportes en Facebook. Los principales errores (51%) ocurrieron en la app. Por otro lado, Instagram tuvo un máximo de 2529 reportes, 53% en la app.

Mientras el equipo técnico soluciona estos problemas, la recomendación es evitar desinstalar tus aplicaciones y tener paciencia, ya que el servicio suele restablecerse de manera paulatina en las próximas horas.

De hecho, usuarios ya han comenzado a señalar que de nuevo están accediendo a la plataforma sin ningún problema o mensaje de error. Aún así, en caso de ver alguna anomalía, puedes utilizar el sitio de DownDetector para reportar el incidente.

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