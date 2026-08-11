En medio de los cuestionamientos en torno a la reacción que le causó una cirugía estética y que hizo, incluso, dudar a la propia Galilea Montijo sobre el futuro de su carrera, llegó lo menos esperado: la invitación para anunciar un tinte de cabello.

La tapatía aceptó hacer un comercial de televisión para una empresa que le pagó muy bien por ser su nueva imagen. La grabación se llevó a cabo la semana pasada y en todo momento la conductora de “Hoy” y de “La Casa de los Famosos México” estuvo cuidada y atendida por personal de la agencia que le consiguió el comercial y con la que originalmente estaba peleada.

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Gala Montes se mete en terreno peligroso con Eleazar Gómez

Al compartir una fotografía caracterizada como Coraline junto a Eleazar Gómez, más que provocar conversación sobre el disfraz, la atención se centró en el acompañante. La razón, los antecedentes por violencia contra el actor, que hicieron que muchos cuestionaran las posturas feministas que Gala ha expresado públicamente.

Y ahí fue donde los comentarios se pusieron pesados. “Una defendiéndote de Adrián Marcelo y conviviendo con Golpeazar”, “¿Neta que con Eleazar Gómez? Esto sí no te lo pasamos”, “Incongruencia Montes” y hasta “mañana se sube con Adrián Marcelo”, le escribieron.

Otros seguidores fueron menos burlones, pero igual de críticos: “Siempre has sido súper congruente con tus posiciones feministas”. Así que Coraline regresó, sí, pero la conversación terminó siendo sobre las compañías de Gala.

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Fito Páez abre su mundo en documental

El accidente doméstico que obligó a parar a Fito Páez en 2024 (fractura de cinco costillas) es el comienzo del documental del músico argentino "El mundo cabe en una canción", que estrena el próximo 3 de septiembre

Páez daría un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México y otros sitios de México y Latinoamérica, pero tuvo que cancelar todo tras el dolor y las dificultades para respirar. Esa experiencia lo llevó a una reflexión profunda que sirve de punto de partida para repasar sus cuatro décadas de carrera, momentos de soledad, éxitos y parte de su vida familiar.

Nos cuentan que la idea es que el músico de 63 años haga escala en México para presentar el documental, antes de la gira española en la que se embarcará en septiembre y octubre.

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El músico argentino Fito Páez llevará su vida a la pantalla. Foto: Michael Tran / AFP

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