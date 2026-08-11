No sólo firmó contrato con el INE. Territorium Life, la empresa que tuvo a su cargo el fallido examen en línea de ingreso a la UNAM, también firmó un contrato millonario con el Instituto Electoral de la CDMX (IECM) para aplicar exámenes en línea para la selección y contratación de capacitadores electorales para el proceso electoral de 2021.

En el contrato C.P.LPN.-017-21 se detalla que el órgano electoral capitalino pagó más de 2.5 millones de pesos a esta empresa por aplicar alrededor de 20 mil exámenes en línea en abril de ese año.

“El proveedor se obliga a proporcionar al IECM los servicios para la aplicación del examen de conocimientos a distancia por medios electrónicos, para la selección y contratación de supervisores/as electorales locales y capacitadores/as asistentes electorales locales para el Proceso Electoral 2020-2021.

El objeto del contrato de Territoriun Life con el IECM es la prestación del servicio para la contratación y capacitación de super visores electorales.

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“El IECM pagará como contraprestación por los servicios al proveedor por un monto total de $2,572, 973.26. La cantidad a pagar por los servicios objeto de la contratación será con base en el precio fijo, de conformidad con el importe señalado en la propuesta económica del proveedor”.

El pasado 28 de julio, EL UNIVERSAL reveló que la empresa Territorium Life ha recibido en los últimos años docenas de contratos que suman más de 218 millones de pesos por parte de diversas instituciones públicas como el INE, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y diversas universidades públicas.

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Este fin de semana, el INE confirmó que mantiene un contrato hasta 2027 con la empresa Territorium Life, pero indicó que el servicio contratado no es para la aplicación de exámenes de ingreso, sino para operar la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE, utilizada para los procesos institucionales de capacitación del personal.

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“Cumplió con todos los requerimientos”

El 24 de febrero de 2021, en las instalaciones del IECM se informó que tras efectuar un “análisis cualitativo y detallado” el órgano electoral capitalino decidió entregar este contrato a Territorium Life por haber cumplido con los requerimientos legales, administrativos, técnicos y económicos.

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“Al proceso de licitación pública nacional en el acto de presentación y apertura de las propuestas celebrado el 21 de febrero de 2021 y una vez analizadas cuantitativa y sucesivamente la documentación legal, administrativa, técnica y económica, se determinó que cumplió la licitante Territorium Life".

“Se le adjudica a la licitante en virtud de que las condiciones ofertadas reúnen los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones”.

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“En caso de falla técnica, se aplicará examen impreso”

Previamente a la entrega de este contrato, en la junta de aclaraciones de bases de la licitación, el IECM informó que en caso de que no llegaran los 20 mil aspirantes que se esperaban o que se registrara una falla técnica que impidiera la aplicación del examen, éste se llevaría a cabo de modo impreso. “A no ser que exista una falla técnica que lo impida, el instituto tiene previsto aplicar el examen impreso”.

La página 3 del contrato afirma que Territorium Life conocía los servicios que requería el IECM, que había considerado todos los factores necesarios para su ejecución, además de que tenía la solvencia económica suficiente para responder del cumplimiento de sus obligaciones, así como la capacidad jurídica, la organización y elementos técnicos necesarios para garantizar el servicio.

“Conoce plenamente las disposiciones establecidas en los lineamientos que rigen la presente contratación”, indica el contrato.

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