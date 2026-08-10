Tras registrarse un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha reportado hasta la tarde de este lunes personas mexicanas afectadas e indicó que da seguimiento a la situación.

La SRE a cargo del canciller Roberto Velasco expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso.

"Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera", dijo.

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Además, la SRE recomendó a las y los connacionales mantenerse informados a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

En caso de requerir asistencia, puso el teléfono de emergencia de la embajada de México en Colombia: +57 313 878 6028

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La embajada pidió también revisar el estatus de los vuelos, luego de que Aeronáutica Civil de Colombia anunció la suspensión temporal de operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se evalúan posibles afectaciones estructurales.

Recomendó a las y los connacionales que tengan vuelos desde o hacia estas ciudades, verificar directamente con su aerolínea el estado de su vuelo y atender las indicaciones de las autoridades.

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