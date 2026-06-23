Con el paso del tiempo, WhatsApp almacena datos temporales conocidos como caché, cuyo objetivo es acelerar el funcionamiento y mejorar la experiencia del usuario.

Sin embargo, cuando esta información se acumula puede provocar problemas como lentitud, errores de funcionamiento o falta de espacio en el dispositivo.

Por ello, es importante saber cuándo te conviene eliminarlo y aquí te compartimos el dato.

¿Qué es el caché de WhatsApp?

Como lo mencionamos anteriormente, el caché es un almacenamiento temporal de archivos frecuentes como imágenes, videos, documentos y GIFs. Sin embagro, es uno de los elementos que consume más memoria tanto de WhatsApp como del dispositivo.

Según explica el Centro de Ayuda de la aplicación, para que funcione correctamente debes asegurarte de tener suficiente espacio. Ante fallas, ralentizaciones y cierres inesperados, sabrás que es momento de realizar una limpieza.

Dicho proceso ofrece ventajas como:

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Mejorar el rendimiento, solucionando si la app se tarda, se congela o se cierra de manera repentina

Corregir errores temporales, como chats que no cargan

Actualizar el contenido almacenado localmente

Al borrar el caché, no perderás tus conversaciones, contactos, fotos o videos, ni la configuración principal de la aplicación.

Los archivos temporales ocupan gran parte del almacenamiento en WhatsApp. Foto: Unsplash

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¿Cuándo eliminar el caché de WhatsApp?

No existe una frecuencia obligatoria para borrar el caché de WhatsApp, pero lo recomendable es hacerlo cada 2 meses si usas de manera frecuente tu teléfono.

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¿Cómo borrar el caché de WhatsApp?

En Android

Abre "Ajustes"

Ve a "Aplicaciones"

Selecciona "WhatsApp"

Toca "Almacenamiento" o "Almacenamiento y caché"

Pulsa "Borrar caché"

En iOS

iOS no ofrece un botón específico para "borrar caché" como Android, pero una manera de eliminar los archivos temporales es:

Abre WhatsApp.

Ve a "Configuración"

Luego en "Almacenamiento y datos"

Entra en "Administrar almacenamiento"

Revisa y elimina los archivos grandes, fotos, videos o documentos que ya no necesites

Otra opción es reinstalar WhatsApp: primero haz una copia de seguridad en iCloud, elimina la aplicación de tu celular, descárgala nuevamente en App Store y restaura tu copia de seguridad al iniciar sesión.

Es importante realizar una copia de seguridad antes de eliminar el caché de WhatsApp. Foto: Unsplash

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