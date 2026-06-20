No cabe duda que el turismo y la tecnología van de la mano, y para muestra la nueva app que el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec ha desarrollado. El objetivo de esta herramienta es asistir a los visitantes locales, nacionales y extranjeros durante su recorrido a este parque natural de la Ciudad de México.

Así que si planeas pasar el fin de semana con tus seres queridos en uno de los pulmones verdes de la capital, en Techbit te decimos cómo descargarla y utilizarla de manera segura.

¿Cómo funciona la aplicación del Bosque de Chapultepec?

Esta aplicación fue creada con apoyo de la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec y es parte de la campaña “Tenemos un Bosque”, la cual busca incentivar el turismo y destacar la importancia cultural y natural que tiene a nivel mundial.

Con dicha app puedes localizar museos, restaurantes, baños, y otras atracciones del parque, así como consultar información complementaria que te permite planificar tu visita, por ejemplo, los horarios de operación, costos y servicios.

Además, con dicha herramienta puedes comprar boletos para eventos y realizar donaciones para los programas de preservación del Bosque de Chapultepec.

La app Bosque de Chapultepec está disponible tanto en Android como iOS. Foto: Captura de pantalla

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¿Qué permisos solicita la app del Bosque de Chapultepec?

Para utilizar esta aplicación, necesitas registrarte con un correo electrónico y nombre. Según indica en sus Términos y Condiciones, tu información estará protegida bajo el artículo 6(1)(f) del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

Pero además, debes saber que la aplicación del Bosque de Chapultepec te solicitará permiso para acceder a tu ubicación y las notificaciones para mejorar su servicio.

Asimismo, durante el uso puede recolectar datos como:

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Tus horarios de visita.

El sistema operativo de tu celular.

El porcentaje de batería.

El nombre de tu operador móvil.

Nombre del dispositivo.

Zona horario actual.

Acceso al Bluetooth.

¿Cómo usar la aplicación Bosque de Chapultepec de manera segura?

¿Te interesa usar la nueva app? Te aconsejamos seguir estas recomendaciones para instalarla y utilizarla de manera segura:

Evita descargarla con redes WiFi públicas.

Descárgala directamente desde la tienda oficial de tu dispositivo, no mediante archivos APK o enlaces externos.

Registra un correo que no utilices para asuntos importantes.

Lee detenidamente los Términos y Condiciones.

Habilita sólo los permisos necesarios y revísalos de manera frecuente.

Si quieres realizar donativos, revisa periódicamente tus cuentas y utiliza sólo una tarjeta para seguridad de tu banca.

Aunque la app del Bosque de Chapultepec es oficial y segura, recuerda utilizarla con precaución para evitar posibles ciberataques y proteger tanto tus datos personales como bancarios.

Gracias al servicio de mapas que ofrece la aplicación, ningún visitante se perderá en las 4 secciones del parque. Foto: App Bosque de Chapultepec

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