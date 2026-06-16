Es un hecho que todos los usuarios quieren ver Copa Mundial de Futbol 2026; sin embargo, al intentar hacerlo desde diferentes plataforma sin pagar, los coloca en un momento de vulnerabilidad que pone en riesgo su información digital.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha alertado a los fanáticos del futbol a tener cuidado sobre aplicaciones o sitios web falsos que prometen transmisiones gratuitas de los encuentros de partidos.

De acuerdo con un comunicado, las autoridades señalaron que los ciberdelincuentes están aprovechando el interés por seguir de cerca cada uno de los partidos para crear plataformas fraudulentas que imitan la apariencia de servicios oficiales de streaming, utilizando logotipos, nombres y diseños similares para engañar a las personas.

Una vez que están instaladas, estas solicitan permisos como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono y otras funciones del dispositivo, lo cual pone en riesgo la seguridad digital de las víctimas.

¡Cuidado! Alertan sobre apps peligrosas para ver partidos del Mundial 2026. Imagen: Magnific

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Por otro lado, también se sabe que muchas de estas plataformas aprovechan la descarga para instalar software malicioso que puede robar las credenciales de acceso a cuentas bancarias, monitorear la actividad del celular del usuario o usar bots para realizar actividades ilícitas.

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También advirtieron que era importante cuidar los mensajes que llegan, pues muchas de estas plataformas o apps suelen difundirse a través de enlaces compartidos mediante SMS o servicios de mensajería.

Además que, muchas de ellas, pueden llegar a desplegar publicidad engañosa o redirigir a sitios maliciosos para concretar otros tipos de fraude.

¿Cómo protegerme de apps maliciosas para ver el Mundial 2026?

Si quieres protegerte y reducir los riesgos que conlleva descargar una app maliciosa para ver el Mundial 2026, puedes seguir los consejos que brinda la Secretaría de Seguridad Pública.

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Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Verificar la autenticidad de las plataformas antes de utilizarlas.

Desconfiar de servicios que prometen acceso gratuito.

Evitar el acceso a través de enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o mensajería instantánea.

Negar permisos innecesarios para acceder a la cámara, micrófono, contactos o archivos.

No compartir información bancaria, contraseñas o datos personales.

⚽ Si planeas seguir los partidos a través de internet, toma precauciones para proteger tu información.



La @CiberPoliciaPue exhorta a la ciudadanía a desconfiar de plataformas que prometen transmisiones gratuitas, evitar compartir datos personales o bancarios y verificar siempre… pic.twitter.com/OplnS2wYCu — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 8, 2026

Por otro lado, la misma institución pone a disposición de la ciudadanía la orientación especializada de la Policía Estatal Cibernética, con la que te pudes contactar al número 222 213 8111, la cual está disponible las 24 horas del día.

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