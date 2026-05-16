La existencia de apps montadeudas en redes sociales y páginas web cada vez es más frecuente, lo que incrementa el riesgo de caer en extorsiones, estafas y otros tipos de fraudes.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, entre 2024 y 2025 se reportaron alrededor de 1,069 aplicaciones de esa índole. Por suerte, algunas de ellas ya han sido identificadas y aquí te decimos cuáles son para que no caigas.

¿Cómo funcionan las apps montadeudas?

Un artículo tecnológico de la Universidad de Guanajuato indica que los montadeudas son grupos criminales que se especializan en delitos como extorsiones, fraudes y robos, ya sea en espacios físicos o digitales.

En el caso de las apps montadeudas, los delincuentes suelen ofrecer créditos exprés y después recurren a la intimidación para cobrar intereses muy altos en plazos cortos.

Organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han advertido que estas apps pueden ser difundidas en redes sociales, juegos, sitios web y otras aplicaciones populares, donde es más fácil llamar la atención de usuarios.

Por lo general, el ataque de las apps montadeudas inicia cuando son instaladas; de inmediato, solicitan información personal a los usuarios como números de cuentas bancarias, contraseñas, dirección y hasta contactos bajo el pretexto de "agilizar el préstamo".

La educación financiera es una de las principales armas contra las apps montadeudas. Foto: Unsplash

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Pero es ahí donde aparecen las primeras señales de alerta. Estas aplicaciones prometen préstamos sin requisitos, depósitos rápidos e intereses flexibles; no obstante, los montos pueden aumentar sin precio y aviso y volver la deuda más grande.

Una vez que los usuarios no pueden pagar el préstamo, los montadeudas comienzan a extorsionarlos junto con sus contactos. Incluso, pueden amenazar con exhibirlos en redes sociales por "deudores".

¿Qué apps montadeudas han sido identificadas en México?

Ahora bien, entre las apps montadeuda detectadas por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México se encuentran:

We Credito: 671 reportes y se publicita en Facebook.

Ample Cash: 389 reportes y se promociona en Facebook.

Okredito: 310 reportes y se anuncia en Facebook y X (antes Twitter).

Señor Cash: 302 quejas y se publicita en Facebook.

Cash Max: 243 reportes y se anuncia en Facebook.

Crediti: 172 quejas y se anuncia en Facebook.

Feliz Cash: 170 reportes y se publicita por correo electrónico y Facebook.

Cash Cash: 135 quejas y se promociona en Facebook.

Confiar: 111 reportes y se anuncia en Facebook.

Monedacome: 107 quejas y se publicita en Facebook.

Evita descargarlas e instalarlas en tu celular.

¿Cómo protegerte de las apps montadeudas?

Si buscas una app de préstamo confiable, el Gobierno de México ha compartido una serie de recomendaciones para no caer en sus fraudes y estafas:

Evita las apps que ofrezcan dinero de manera inmediata y sin requisitos.

No uses apps de préstamos que te presionen para solicitar dinero o te ofrezcan cantidades exorbitantes.

Revisa las opiniones de ostros usuarios e instituciones confiables.

No descargues apps de préstamo mediante archivos APK, enlaces y otros recursos no verificados.

Verifica que la aplicación esté dada de alta en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef. Consulta el dato en https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Si caíste en una app montadeudas, no pagues nada y denuncia. Foto: Unsplash

Si fuiste víctima de una app montadeudas, elimínala de tu dispositivo; y en caso de extorsión, levanta tu denuncia ante la Policía Cibernética de la CDMX al 088.

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