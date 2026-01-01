No todas las apps de préstamos son confiables, pero hay algunas avaladas por organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que no representan un riesgo.

Si quieres utilizar este tipo de aplicaciones, en Techbit te compartimos las opciones más seguras para descargar en tu Android o iPhone.

Aprende a identificar las apps de préstamos confiables. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las apps de préstamo más seguras, según Condusef?

La Condusef indica que, antes de solicitar un préstamo bancario en cualquier vía electrónica, se debe revisar que tengan el alta ante el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el tipo de comentarios que tienen en su Portal de Fraudes Financieros y, sobre todo, que sean claras con los términos y condiciones de sus servicios.

Credilikeme

Es una empresa registrada como Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. en el Sipres de la Condusef.

Ofrece primeros prestamos de hasta $1,300.00 y diferentes plazos quincenales para pagar. Tiene una comisión de apertura por $150 más IVA, que se cobra siempre que se solicita el monto.

Yotepresto

Esta app funciona como una institución de financiamiento colectivo; sus montos de préstamo van desde los $10,000 hasta los $425,000, con plazos de 6 a 36 meses para liquidar.

Kueski

Es una de las app de préstamos más conocidas; opera bajo la supervisión de la CONDUSEF con la razón social Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Los préstamos iniciales van desde los $400 a los $9,000, dependiendo del perfil del solicitante, y ofrece diferentes planes quincenales de pago.

Además, el crédito disponible va incrementando conforme el usuario liquida su deuda.

Tala préstamos

Con esta app puedes obtener un préstamo desde $500 para pagar a plazos de 15 a 61 días. En caso de que seas puntual con tus pagos, te da la oportunidad de acceder a montos de hasta $10,000 y mayores plazos para pagar.

Kubo financiero

Ofrece desde $25,000 hasta $100,000 para pagar a plazos de 4 a 36 meses. Sus tasas de interés van desde el 27.50% hasta el 102.51% anual.

A diferencia de las apps pasadas, cobra el 2% por apertura sobre el monto otorgado y otra comisión única de mantenimiento que equivale al 5% del préstamo.

Consideraciones

Las anteriores apps de préstamos te pueden servir como una guía, no son una sugerencia absoluta para que las utilices. Antes de presentar tu solicitud, lee las condiciones de su servicio y revisa que tengan un registro legítimo.

No aceptes los contratos digitales si alguna de las cláusulas no te quedan claras; mejor contacta directamente a la app para resolver tus dudas y busca reseñas de otros usuarios en Internet, no te quedes únicamente con las evaluaciones en sus portales oficiales.

Si una app de préstamos no está verificada por la Condusef, evita utilizarla. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si una app de préstamos es confiable?

Recuerda que las apps de préstamos confiables deben estar registradas ante la Condusef u otras dependencias de protección al usuario, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Si no tienen reseñas, registros ni términos claros, evita utilizarlas.

Otras medidas que te pueden proteger de una estafa o fraude son:

Verifica en este enlace https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp la autenticidad de la app y la empresa que la maneja, con ayuda de su nombre comercial o razón social.

También puedes corroborar este dato en el portal de Profeco https://burocomercial.profeco.gob.mx/

Consulta si en el sitio web de la app o dentro de ella existe el desglose de sus comisiones, tasas de interés, plazos de cobro y montos; si no aparecen, duda de su credibilidad.

No descargues apps de sitios externos, mediante enlaces compartidos o en archivos apk.

Revisa los datos de contacto de la app y trata de comunicarte con ellos; si no responden o notas algo fuera de lo normal, mejor desconfía.

Los fraudes en las apps de préstamos son comunes, así que no te dejes llevar por las decenas de promesas que hacen en sus sitios y redes sociales. Toda actividad sospechosa repórtala a la Policía Cibernética al 088.

