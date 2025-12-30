Las estafas digitales son más comunes durante las épocas festivas, por ejemplo, en fin de año cuando todos quieren comprar regalos. Estos periodos son propensos a los ataques de ciberdelincuentes, quienes buscan robar los datos bancarios de las personas y hacer movimientos no autorizadas.

WhatsApp y el correo electrónico son algunos de los medios donde se comenten ataques con mayor frecuencia. Y, de acuerdo con un comunicado de la empresa de ciberseguridad ESET, hay uno en particular que afecta a las paqueterías.

En Techbit te explicamos de cuál se trata para que protejas tus cuentas, tus compras y tu dinero.

Estas estafas suelen provenir de empresas fraudulentas para compras online. Foto: Unsplash

¿Qué estafa es más frecuente por correo electrónico y WhatsApp?

Según la información de ESET, la estafa digital con mayor frecuencia durante estas fechas de celebración es el phishing. Se trata de una técnica que los ciberdelincuentes utilizan para usurpar la identidad de empresas, instituciones y organismos reconocidos, con el propósito de obtener la información de las personas mediante medios como el correo electrónico o WhatsApp.

“La mayoría de los correos de phishing se valen de la ingeniería social y apelan a los sentimientos de las personas, como la ansiedad, la urgencia o el miedo. En general buscan interpelar a las personas con asuntos de correo bastante persuasivos”, explica Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Durante esta temporada, en la que incrementan las compras online, los estafadores se hacen pasar por empresas de mensajería. Posteriormente, contactan a las víctimas con mensajes engañosos como "Tu cuenta será suspendida", "Última oportunidad para confirmar tu información" o "Acción requerida inmediatamente".

Dichos mensajes tienen la intención de presionar a las personas para que ingresen a sitios infectados o que abran enlaces maliciosos para "completar sus datos personales y bancarios"; de lo contrario, les advierten que "no podrán recibir su paquete".

ESET detalla que las empresas de mensajería más afectadas por este tipo de ataques con phishing son FedEx, DHL, UPS y Correo Argentino. A todas les usurpan la identidad para que los mensajes parezcan legítimos.

No brindes tu información personal y bancaria a remitentes sospechosos de WhatsApp o correo electrónico. Foto: Unsplash

¿Cómo opera el phishing esta época del año?

En la recta de fin de año, ESET ha detectado que el phishing opera en tres modalidades tanto en correo como en WhatsApp:

Express Service: En este caso, los estafadores utilizan el nombre de una empresa falsa de mensajería llamada “Express Service”. Con ella convencen a las víctimas de responder un formulario para proporcionar su información confidencial y, supuestamente, acelerar la entrega del paquete.

FedEx: Aquí, los estafadores suplantan la identidad de la empresa de mensajería para que las personas confirmen sus datos y concretar el presunto envío de la compra.

Empresas de shipping: Con dicha modalidad, los ciberdelincuentes engañan a las víctimas invitándolas a conocer el estatus de su paquete, a cambio de proporcionar sus datos.

¿Cómo protegerte del phishing por correo electrónico y WhatsApp?

¡No caigas en pánico! Algunas de las medidas de prevención que ESET comparte para evitar caer en el phishing son:

Si no estás esperando un envío, omite este tipo de correos y mensajes; en caso contrario, revisa el estatus de tu compra directamente en el sitio de la paquetería.

No compartas información bancaria ni personal. Recuerda que las empresas de paquetería no solicitan datos para concretar entregas.

No abras los links que se adjuntan en los mensajes y correos, pues te podrían conducir a sitios infectados con virus y malware.

Observa si los mensajes tienen errores ortográficos, ya que esto es una señal de alerta.

Ante cualquier duda que tengas sobre tu pedido, comunícate directamente con la empresa de paquetería.

Si eres víctima de una estafa digital, denuncia ante la Policía Cibernética con el número 088. Foto: Unsplash

Durante todo el año, pero en especial en esta época de fiestas y compras desmedidas, toma tus precauciones para no ser víctima de una estafa digital.

