Las vacaciones deberían ser un paréntesis real del trabajo, pero para muchas personas el descanso se ve interrumpido por notificaciones, correos urgentes y mensajes que llegan justo cuando intentas desconectarte.

Aunque no estés en la oficina, tu bandeja de entrada sigue activa y, sin darte cuenta, terminas leyendo —y respondiendo— emails que pueden esperar.

La buena noticia es que no necesitas desaparecer por completo ni avisar uno por uno que estás fuera. Hoy, los principales servicios de correo ofrecen funciones para poner tu email en modo “no molestar”, automatizar respuestas y reducir al mínimo las distracciones digitales.

En Tech Bit te enseñamos cómo hacerlo para que así puedas disfrutar tus vacaciones sin culpa… y volver con la bandeja de entrada bajo control.

Paso a paso: cómo activar el modo "no molestar" en tu correo

Activar el modo "no molestar" en el correo es muy sencillo y se puede hacer en Outlook y Gmail. Para el primero, tendrás que ingresar a "Configuración" y deslizar hasta "Notificaciones". Da clic ahí y selecciona "No molestar". Una vez dentro elige cuánto tiempo quieres mantener activo este modo "Hasta que lo desactive", "Durante una hora" o "Hasta mañana". Una vez que elijas la opción, las notificaciones se desactivarán.

¿Cómo poner tu correo en modo "no molestar" en vacaciones? Imagen: captura de pantalla

Por otro lado, si quieres activar esto en Gmail, tendrás que entrar a la configuración de tu cuenta, después desliza hasta "Notificaciones" y elige si "Todos", "Solo prioridad alta" o "Ninguno". Puedes elegir la última opción para evitar que te lleguen las notificaciones de los correos a tu celular.

¿Cómo poner tu correo en modo "no molestar" en vacaciones? Imagen: captura de pantalla

En ambos casos, tendrás que cambiarlo de forma manual cuando regreses de tus vacaciones. Por otro lado, también puedes activar la función de "Respuesta automática", la cual le responderá a tus contactos cuando no estés disponible.

Para ello, deberás ingresar a la configuración de tu cuenta, ya sea en Gmail o Outlook y activar "Respuesta automática". Después, aparecerá un recuadro para elegir a partir de qué fecha quieres que se envíe la respuesta automática y hasta cuando.

Posteriormente puedes poner un "Asunto" y "Mensaje" en donde le puedas explicar a tus contactos que no responderás mensajes hasta que regreses de vacaciones. También puedes elegir si esta respuesta automática se manda a todos tus contactos o a todos.

¿Cómo poner tu correo en modo "no molestar" en vacaciones? Imagen: captura de pantalla

