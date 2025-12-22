El catálogo de música de Spotify ha sido hackeado. De acuerdo con la plataforma de música de streaming, se está investigando un caso de acceso no autorizado que ha dado pie a la extracción de metadatos públicos y el acceso a archivos de audio.

Dicho hackeo ha sido atribuido por el grupo Anna's Archive, una organización cuyo propósito es alimentar su biblioteca digital de código abierto y sin ánimo de lucro para dar acceso a la música de la plataforma de forma gratuita. Además, en esta biblioteca también se ofrecen libros, artículos académicos u otro tipo de documentos.

De acuerdo con Anna's Archive, se realizó una copia de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones, lo cual representa al 99.6% del contenido de Spotify.

Spotify investiga hackeo de su catálogo musical. Imagen: Unsplash

¿Por qué Anna's Archive hackeo el catálogo musical de Spotify?

Anna's Archive calificó este hackeo como el "primer archivo de preservación de música del mundo que es completamente abierto", ya que cualquier persona puede descargarlo en sus dispositivos. Con la distribución de este contenido, se busca "preservar el conocimiento y la cultura", según detalló la organización implicada.

Además, señaló que con ello buscan garantizar que toda la música de la plataforma pueda preservarse, incluso aquella de artistas menos conocidos. Aunque también señalaron que en la recolección del contenido, puede que no haya contenido de música que se haya publicado después de julio.

Por su parte, Spotify ha denunciado ya el hackeo a la plataforma y asegura que se han implementado "nuevas medidas de seguridad para este tipo de ataques que atentan contra los derechos de autor", además aseguraron que vigilarán "cualquier comportamiento sospechoso" dentro de la plataforma.

"Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos", agregó Spotify.

Por otro lado, los usuarios deben saber que este hackeo no tiene ningún impacto en los usuarios de Spotify.

