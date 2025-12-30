En vísperas del Año Nuevo, una de las mejores formas en las que puedes celebrar es creando videos emotivos y divertidos para enviar a tus contactos y desearles un próspero 2026.

Gracias a los asistentes virtuales y sus plataformas como Sora es posible elaborar este tipo de materiales que, seguramente, alegrarán a más de uno.

Hoy en Techbit te decimos cómo puedes utilizar esta inteligencia artificial para crear todos los videos que quieras.

Personaliza tus videos de Año Nuevo con los prompts que prefieras. Foto: Captura de pantalla

¿Qué es Sora?

Sora es un asistente creado por Open AI; se trata de un generador de videos hiperrealistas a base de texto (prompts) los cuales pueden tener duración de hasta un minuto sin perder calidad.

Recientemente, Sora ha llegado a México, siendo uno de los primeros países de América Latina en darle la bienvenida a esta IA. Y es que lo bueno de utilizarla es que no se necesita ser un experto para generar contenido con ella.

Por ello, en estas fechas tan importantes como Año Nuevo, resulta ingeniosa la idea de crear videos con mensajes especiales que alegren a las personas que aprecias.

A continuación, te decimos cómo puedes manejar esta IA a tu favor para hacer esta tarea.

Crea todos los videos alusivos a Año Nuevo que quieras con Sora. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo generar tus videos de Año Nuevo con Sora?

El primer paso para que puedas dedicarle a tus seres queridos un feliz Año Nuevo por medio de un video generado por Sora es descargar la app, directamente desde la tienda oficial de tu dispositivo. Recuerda no instalar programas de otros sitios no verificados.

Una vez que ya cuentes con la aplicación, deberás iniciar sesión, creando un nombre de usuario y estableciendo tu fecha de nacimiento. Además, tendrás que leer los términos y condiciones para cerciorarte de que no haya nada irregular.

Finalmente, concédele los permisos necesarios, como por ejemplo, a la galería, para que puedas descargar los clips en tu dispositivo.

Posteriormente, da clic en el ícono de “+” que aparece en la parte inferior de la pantalla, y procede a redactar el prompt de tu video. Aquí te dejamos algunas ideas que puedes usar, pero recuerda que siempre podrás utilizar las descripciones que quieras.

Haz un video en el que un gato disfrazado de Santa Claus diga “Espero que el año 2026 traiga cosas maravillosas para ti”.

Realiza un video en el que varias personas estén sentadas en la mesa de un comedor cenando entre risas y al lado se vea un árbol de navidad con muchas luces de color.

Crea un video en el que se perciba una familia unida que estén festejando el Año Nuevo y abrazándose.

Nota: Si quieres hacer un video usando el rostro de una persona, no será posible, pues Sora no genera clips utilizando la imagen de sujetos reales.

En este Año Nuevo, augura a tus seres queridos los mejores deseos y entrégaselos por medio de estos llamativos videos.

