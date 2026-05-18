Ébola Bundibugyo en África; qué es, síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional por el brote de ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo, luego de que los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) reportaran al menos 88 muertos y cientos de casos sospechosos relacionados con esta peligrosa fiebre hemorrágica, considerada una de las más graves registradas recientemente en el país.

AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro:Al-hadji Kudra Maliro

Ante el incremento de contagios y el riesgo sanitario internacional, la OMS activó el segundo nivel más alto de alerta mundial, mientras autoridades y organismos de salud intensifican las medidas para contener el avance del virus.

¿Qué es el virus del Ébola de Bundibugyo?

El ébola Bundibugyo es una variante poco común del virus del Ébola y pertenece a una familia de enfermedades consideradas extremadamente peligrosas por su alta tasa de mortalidad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud se trata de una enfermedad zoonótica, es decir, puede transmitirse de animales a humanos. Según la organización se sospechan que los murciélagos frugívoros funcionan como reservorio natural del virus.

Personal médico traslada a una niña con sospecha de ébola a la sala de pacientes con el virus no confirmado, gestionada por la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), el 12 de agosto de 2018 en Beni, noreste de la República Democrática del Congo. Foto: AFP

Aunque esta cepa ya había provocado brotes en África anteriormente, el nuevo aumento de casos encendió nuevamente las alarmas debido a la facilidad de transmisión y a las condiciones sanitarias de las regiones afectadas.

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¿Cuáles son los síntomas del ébola Bundibugyo?

Los primeros síntomas suelen parecerse a otras enfermedades comunes, lo que dificulta detectar rápidamente el contagio. Entre las señales iniciales más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta

Fatiga intensa

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

La fiebre alta es uno de los síntomas del ébola Bundibugyo. Fuente: Pixabay

Sin embargo, conforme avanza la enfermedad pueden aparecer síntomas más graves como:

Vómito y diarrea

Dolor abdominal

Fallas orgánicas

Hemorragias internas y externas

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¿Cómo se transmite el ébola Bundibugyo?

La transmisión inicial ocurre por contacto con sangre, fluidos o secreciones de animales infectados. Posteriormente, el virus puede propagarse de persona a persona mediante contacto directo con:

Sangre

Sudor

Saliva

Órganos

Otros fluidos corporales

El ébola Bundibugyo se puede transmitir mediante el sudor de una persona. Foto: Freepik

También existe riesgo de contagio por contacto con objetos contaminados, como agujas, ropa, sábanas o equipos médicos utilizados por pacientes infectados.

¿Existe vacuna o tratamiento contra el ébola Bundibugyo?

Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico contra esta variante del virus del Ébola. Por ello, las estrategias principales para contener el brote se enfocan en:

Detección temprana

Aislamiento de pacientes

Rastreo de contactos

Atención médica de soporte

Entierros seguros

Participación comunitaria

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