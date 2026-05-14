Dell renovó su línea de laptops para atraer tanto a quienes necesitan movilidad diaria como a gamers que quieren potencia sin llegar a precios extremos. Presentó oficialmente las nuevas Dell 14S, Dell 16S y Alienware 15, una laptop enfocada en gaming que intenta acercar la experiencia de la marca a más usuarios sin sacrificar diseño ni rendimiento.

Durante la presentación, la empresa dejó claro que el objetivo es ofrecer equipos más ligeros, con inteligencia artificial (IA) integrada y diseños pensados para acompañar la vida cotidiana.

Sobre las Dell 14S y 16S, Matt McGowan, jefe de producto en Dell, dijo: “Están diseñadas para la vida en movimiento. Son delgadas y portátiles”.

Las nuevas Dell 14S y Dell 16S forman parte del segmento medio de consumo de la marca, pero llegan con varias características que normalmente estaban reservadas para equipos más premium. Ambos modelos cuentan con construcción metálica, perfiles delgados de apenas 15.3 mm y procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen AI 400.

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Más batería y funciones con IA

McGowan destacó que la Dell 14S pesa apenas 1.45 kilos y ofrece hasta 24 horas de batería enfocada en productividad, mientras que la Dell 16S llega a las 26 horas de reproducción en streaming con un peso de 1.77 kilos. Además, estarán disponibles en los colores Celestial Blue y Frost Blue.

El directivo destacó que los nuevos chips con IA trabajan constantemente en segundo plano para optimizar autonomía y desempeño: “La inteligencia artificial siempre está ahí, trabajando en segundo plano para garantizar la mayor duración de batería y la mejor productividad”, comentó.

Los equipos también incorporan mejoras en el flujo de aire para mantener temperaturas más bajas y un funcionamiento más silencioso, algo especialmente importante para usuarios que trabajan o estudian en movimiento.

Pero la gran protagonista del anuncio fue la Alienware 15. Dell quiere convertirla en la puerta de entrada al ecosistema gamer de la marca.

“La pregunta que nos hicimos fue muy simple: ¿cómo llevamos la experiencia completa de Alienware a más gamers? Creemos que esta laptop cumple con eso”, afirmó McGowan.

Alienware 15 pensada para gaming portátil. Foto: Dell

Alienware 15 busca conquistar a más gamers

La nueva Alienware 15 apuesta por un diseño más compacto y portátil que generaciones anteriores. Dell eliminó el tradicional “thermal shelf” trasero para reducir dimensiones y lograr un equipo de menos de una pulgada de grosor y menos de 2.3 kilos de peso.

La laptop incorpora una pantalla de 15 pulgadas, resolución Full HD y tasa de refresco de 165 Hz. También incluye memoria DDR5 expandible, almacenamiento SSD generación 4 y bisagra de 180 grados.

Aseguró que la ergonomía fue parte central del desarrollo. El equipo utiliza bordes redondeados para facilitar el transporte, un descanso para palmas ligeramente acolchado y un diseño de apertura pensado para usarlo fácilmente con una sola mano.

Además, la Alienware 15 integra un teclado retroiluminado con pad numérico, una decisión que, según Dell, responde directamente a estudios con consumidores: “Un tercio de las personas dijo que el teclado numérico era indispensable”, señaló McGowan.

Refrigeración avanzada y mejores gráficos

En el apartado técnico, la Alienware 15 llegará con procesadores AMD Ryzen serie 200 o Intel Core Series 2, además de gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050, 4050, 5050 y hasta RTX 5060 en ciertas configuraciones.

Dell también rediseñó el sistema térmico con más de 2 mil perforaciones de entrada de aire, doble ventilador con 146 aspas y tres tubos de cobre para disipar el calor.

“Todo el aire caliente se expulsa por la parte trasera, dejando libres los laterales para una distribución más limpia de puertos”, detalló McGowan.

La nueva Alienware 15 también ofrece una amplia selección de puertos, incluyendo HDMI 2.1, Ethernet RJ45, USB-C con carga de hasta 100W y varios USB-A.

Las Dell 14S, Dell 16S y Alienware 15 estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos a partir del 14 de mayo. Los precios arrancan en mil 270 dólares (21 mil 806 pesos aproximadamente) para la Dell 14S; mil 320 dólares (22 mil 664 pesos) para la Dell 16S.

Y desde mil 299 dólares (22 mil 304 pesos) para la Alienware 15 con procesador AMD. La versión Intel comenzará en mil 349 dólares (23 mil 163 pesos). Dell todavía no confirma fecha de llegada para otros mercados.

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