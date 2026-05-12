Android ya no quiere ser solo el sistema operativo que organiza aplicaciones en la pantalla del celular. Ahora busca convertirse en una plataforma capaz de entender contexto, anticipar necesidades y ejecutar tareas por cuenta propia.

Durante The Android Show, el evento previo a Google I/O, se presentó la que quizá sea la mayor transformación de Android en años y que incluye una nueva etapa impulsada por inteligencia artificial (IA) bajo el nombre de Gemini Intelligence.

La apuesta no se limita a smartphones, Google quiere llevar esta experiencia inteligente a laptops, autos y otros dispositivos: “Estamos evolucionando Android de un sistema operativo a un sistema inteligente que aprende y trabaja para ti”, afirmó Dieter Bohn, director de operaciones de producto de Android.

De acuerdo con Bohn, la IA dejará de sentirse como una aplicación separada y comenzará a integrarse en todo el ecosistema Android, apareciendo cuando sea útil y desapareciendo cuando no.

Leer también: El live shopping despega en México inspirado por el modelo chino

Un Android que actúa por ti

La gran novedad fue Gemini Intelligence, cuyo objetivo principal es que el sistema deje de depender únicamente de comandos específicos y pueda resolver tareas cotidianas casi como un asistente personal.

Ben Greenwood, director de Android Core Experience, explicó que el objetivo es facilitar la experiencia digital: “Todavía sentimos que nosotros hacemos la mayor parte del trabajo. Somos quienes recuerdan qué instrucciones dar, quienes cambian constantemente entre aplicaciones y quienes tienen que tocar la pantalla una y otra vez”.

Una de las funciones más llamativas será la automatización de tareas entre aplicaciones. Gemini podrá, por ejemplo, ayudar a reservar boletos, pedir comida o completar formularios automáticamente usando datos personales almacenados en el dispositivo.

Pero eso sí, Google insiste en que el control seguirá estando del lado del usuario:“La automatización solo funciona cuando tú lo autorizas”, explicó Greenwood.

Otra función destacada es Rambler, un nuevo sistema de voz a texto que abandona la transcripción literal para entender la intención real de lo que se dice. El usuario podrá hablar de manera natural, cambiar ideas a mitad de frase o mezclar idiomas y Gemini reorganizará automáticamente el mensaje.

A esto se suma “Create My Widget”, una herramienta capaz de generar widgets personalizados mediante lenguaje natural. En vez de elegir entre diseños predefinidos, el usuario podrá pedir exactamente la información que quiere tener visible en pantalla y Gemini la organizará automáticamente.

"Estamos haciendo que las cosas que haces todos los días se sientan más poderosas, más personales y un poco más sencillas", agregó Ruchi Desai, gerente de producto de grupo para Android Platform.

Googlebook, una nueva categoría de laptops creada alrededor de Gemini Intelligence. Foto: Google

Google Book y el nacimiento de otra categoría

Más allá del teléfono, Google también presentó Googlebook, una nueva categoría de laptops creada alrededor de Gemini Intelligence. La propuesta combina elementos de Android y ChromeOS para construir computadoras más conectadas con el ecosistema móvil.

Una de sus funciones principales será Magic Pointer, una especie de cursor inteligente que detecta el contexto de lo que aparece en pantalla y sugiere acciones en tiempo real. Durante la demostración, Google enseñó cómo el sistema podía combinar imágenes automáticamente para diseñar un póster sin necesidad de abrir programas externos.

“Pensamos que el cursor podía ser mucho más que eso”, explicó Alexander Kuscher, director senior de laptops y tablets.

Google Book también permitirá ejecutar aplicaciones del teléfono directamente en la laptop mediante “Cast My Apps”, además de acceder automáticamente a archivos almacenados en el smartphone desde el explorador de archivos. La intención es eliminar las barreras entre dispositivos.

Autos, bienestar digital y un Android más expresivo

Android Auto también recibirá una renovación importante. La plataforma adoptará Material 3 Expressive, widgets y una navegación con mapas 3D ultra detallados. Además, cuando el vehículo esté estacionado, será posible reproducir video en Full HD desde aplicaciones como YouTube.

“En el centro de toda esta experiencia está la navegación inmersiva. Ésta es la actualización más importante de Google Maps en más de una década”, indicó Guemmy Kim, directora senior de Android para automóviles.

Google también dedicó parte del evento al bienestar digital. Una de las herramientas más curiosas fue Pause Point, una función que añade una pausa de 10 segundos antes de abrir aplicaciones consideradas distractoras. Durante ese lapso, Android invita al usuario a reflexionar o realizar una breve actividad antes de continuar.

La compañía además anunció mejoras en Quick Share para compartir archivos, transferencia inalámbrica de eSIM y nuevos emojis tridimensionales llamados Noto 3D.

Leer también: 5 comandos de Alexa para simplificar tu rutina diaria

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters