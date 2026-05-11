La escena parece salida de un futuro cercano. Una persona transmite en vivo desde su celular, conversa con la audiencia, responde dudas en tiempo real y, mientras recomienda un producto, cientos de usuarios compran sin abandonar la transmisión.

Lo que en China ya mueve miles de millones de dólares comienza a instalarse en México como una de las grandes apuestas del comercio digital.

Detrás de esa apuesta están Diego Antista y Juan Fusoni, emprendedores argentinos que recientemente vendieron GetGloby, una startup de inteligencia artificial (IA) especializada en localización de contenidos, al gigante estadounidense MotionPoint. Ahora, ambos enfocan su siguiente proyecto en el desarrollo del live shopping en México, convencidos de que el país tiene las condiciones para convertirse en el mercado más importante de América Latina en esta tendencia.

La elección no es casual. México cuenta con más de 85 millones de usuarios en TikTok y es el cuarto mercado más grande de la plataforma a nivel global. Además, TikTok Shop ya opera en el país, algo que ni siquiera ocurre todavía en Canadá, señala Antista.

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De la IA al comercio en vivo

Antes de mirar hacia el live shopping, Antista y Fusoni construyeron GetGloby, una plataforma que utilizaba IA para adaptar campañas publicitarias a distintos mercados sin perder intención ni contexto cultural.

La idea surgió mientras trabajaban en Google. Presentaron el proyecto a una incubadora interna de la compañía, pero fue rechazado por prioridades corporativas. Lejos de abandonar la idea, decidieron renunciar y crear su propia empresa.

“Las traducciones publicitarias eran anticuadas, caras y lentas”, explica Funsoni sobre el problema que intentaban resolver.

Ese aprendizaje hoy también define su visión del comercio digital. Para ellos, el live shopping no puede replicarse igual en todos los países. La experiencia que funciona en China o Estados Unidos necesita adaptarse a los hábitos y formas de consumo mexicanas.

“En México la conexión con la audiencia, con el consumidor, con la persona, es clave”, señala Antista. “Se combina esa doble oportunidad: la venta, pero también el entretenimiento y la conexión”.

Diego Antista y Juan Fusoni, emprendedores argentinos, se enfocan en el desarrollo del live shopping en México. Foto: Especial

China como espejo del futuro

El modelo que inspira esta nueva apuesta nació y explotó en Asia. Plataformas como Douyin (la versión china de TikTok) y Taobao transformaron la manera de comprar en internet al convertir las transmisiones en vivo en canales de venta masiva.

Según los emprendedores, cerca del 20% de las ventas al menudeo en China ya funcionan a través de comercio electrónico vinculado a estas dinámicas digitales. En muchos casos, incluso pequeños comercios tienen personas dedicadas exclusivamente a vender mediante transmisiones en vivo.

“Cualquier comercio, hasta la pequeña bodeguita de la esquina, tiene un host dedicado a hacer live shopping”, cuenta Antista.

Sin embargo, creen que América Latina seguirá un camino distinto. Mientras en China predominan transmisiones rápidas y agresivas enfocadas en vender productos en segundos, en México el componente narrativo y emocional tendría un peso mayor.

“En México es diferente. La narrativa, el concepto, el guion que yo aplique a la comercialización del producto es mucho más importante que la instantaneidad de la venta”, afirma.

Un mercado listo, pero aún incompleto

Para los emprendedores, el principal reto en México no es tecnológico, sino cultural y comercial. Las herramientas ya existen, lo que falta es que más marcas se animen a participar.

Una empresa puede comenzar simplemente transmitiendo desde un celular o invertir en producciones más complejas. La clave está en entender el formato y perder el miedo a experimentar.

“Hay una solución para cada empresa, no importa su tamaño”, indica Fusoni.

Parte de esa propuesta toma forma a través de Livo, la nueva plataforma impulsada por Antista y Fusoni, enfocada en acompañar a las marcas en todo el proceso de TikTok Shop, desde la activación de tiendas y producción de contenidos hasta la operación de transmisiones en vivo y estrategias de conversión.

La firma ya opera en México y Estados Unidos, mercados con un alcance potencial de 221 millones de consumidores, y busca posicionarse como un facilitador para empresas que quieren entrar al ecosistema del live shopping sin tener que construir toda la infraestructura desde cero.

Los expertos estiman que el consumidor mexicano podría tardar alrededor de un año y medio en adaptarse completamente a esta nueva experiencia de compra. Después de eso, prevén un crecimiento acelerado.

Además afirman que mientras el comercio digital tradicional comienza a saturarse y las plataformas buscan nuevas formas de retener la atención, el live shopping aparece como una mezcla entre entretenimiento, redes sociales y venta instantánea.

“Live Shopping llegó para quedarse”, expresa Antista. “Es un nuevo canal de distribución”.

Y aunque México todavía está en una etapa temprana, los emprendedores creen que el país podría convertirse en la puerta de entrada de esta tendencia para toda la región.

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