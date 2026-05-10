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Reiniciar un sirve para solucionar fallas en el sistema, aumentar su rendimiento, mejorar las conexiones WiFi o Bluetooth y hasta protegerlo de amenazas, por eso se recomienda realizar esta acción de manera periódica.

Si quieres saber cuál es el procedimiento correcto, en te lo explicamos paso a paso.

¿Cómo reiniciar un iPhone?

De acuerdo con Apple, este es el procedimiento que debes seguir para reiniciar un iPhone X, 11, 12, 13 o versiones posteriores:

  1. Mantén presionado cualquiera de los botones de volumen y el botón lateral hasta que aparezca el deslizador para apagar.
  2. Arrastra el deslizador y luego espera 30 segundos hasta que el dispositivo se apague.
  3. Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón lateral hasta que salga el logo de Apple.

Con los anteriores pasos, el teléfono cierra todas las aplicaciones y funciones que se encontraban en ejecución. Pero si se bloquea o no responde durante el proceso, tendrás que forzar su reinicio.

Reiniciar tu iPhone de manera habitual ayuda a prevenir ciberataques. Foto: Unsplash
Reiniciar tu iPhone de manera habitual ayuda a prevenir ciberataques. Foto: Unsplash

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Existen otras alternativas para reiniciar un iPhone dependiendo de su versión:

Reinicio estándar

Conocido como restart o reboot suave, puede realizarse aún cuando el celular no presenta fallas o errores graves, por ejemplo, si una app no responde. También resulta útil para actualizar y controlar el sistema operativo:

  • Dirígete a "Ajustes" y entra al panel “General”.
  • Después da clic en “Apagar”.
  • Finalmente, mantén presionado el botón lateral para encender el dispositivo.

Reinicio forzoso

Comúnmente llamado hard reset o reboot, resulta útil cuando el celular presenta problemas graves como una pantalla congelada o cierres constantes.

Para hacerlo en iPhone 8 y versiones superiores: presiona y suelta el botón de subir volumen, luego pulsa el botón para bajar volumen y finalmente oprime el botón lateral hasta ver el logo de Apple.

En iPhone 7: mantén presionados los botones de bajar volumen y el de reposo hasta ver el logo de la marca. Y en iPhone 6 y versiones anteriores: presiona simultáneamente los botones de inicio y el superior lateral.

El reinicio forzoso de iPhone soluciona fallas como pantalla congelada. Foto: Unsplash
El reinicio forzoso de iPhone soluciona fallas como pantalla congelada. Foto: Unsplash

¿Cada cuánto reiniciar tu iPhone?

Según explica un artículo de Mac Center Colombia, no existe una frecuencia exacta para reiniciar un iPhone; sin embargo, esta acción puede realizarse:

  • Una vez por semana, cuando se le da un uso normal.
  • 2 o 3 veces por semana, si se utiliza mucho el teléfono en apps pesadas, juegos, etcétera
  • 3 veces por semana cuando notas problemas como ralentización, sobrecalentamiento, si el sistema se siente “raro”, etcétera.

Por último, los expertos sugieren apagar el celular durante 5 minutos diarios para interrumpir posibles procesos maliciosos activos, aumentar la seguridad digital y hasta liberar memoria RAM.

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