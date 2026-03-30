Apple anunció el lanzamiento oficial de iOS 26.4, una actualización del sistema operativo del iPhone que apunta a mejorar la experiencia diaria de los usuarios.

Esta actualización trae consigo cambios visuales, precisión del teclado, personalización del equipo y nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA), además de ocho nuevos emojis.

En Tech Bit te contamos cuáles son estos nuevos emojis y su significado.

Estos son los nuevos emojis que llegan a iPhone y su significado. Imagen: Unsplash

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¿Qué significan los nuevos emojis en iPhone?

iOS 26.4 ha ampliado su catálogo de emojis con ocho incorporaciones, las cuales combinan elementos naturales, fantásticos y expresivos:

Bailarina de ballet: llegan con variantes de tono de piel y representan una expresión artística.

Cara distorsionada: muestra una expresión exagerada con ojo saltones y que se usa para representar sorpresa extrema o shock.

Criatura peluda: representa al legendario "Pie Grande" y puede ser utilizado para hablar de temas de misterio.

Orca: este animalito funciona para transmitir fuerza y una conexión profunda con la naturaleza.

Nube de pelea: el remolino de polvo clásico de los cómics cuando dos personajes se golpean. Simboliza una pelea, discusión, caos o una situación fuera de control en tono de broma.

Cofre de tesoro: este cofre lleno de joyas y oro, funciona para hablar de logros, recompensas o secretos guardados.

Deslizamiento de tierra: es un conjunto de rocas cayendo. Este se puede usar de forma literal para hablar de un fenómeno geológico o para expresar saturación emocional o eventos catastróficos que se salen de control.

Trombón: este emoji llega para los amantes de los instrumentos de viento o para expresar un mal chiste en un mensaje.

Estos son los nuevos emojis que llegan a iPhone y su significado. Imagen: captura de pantalla

Disponibilidad y compatibilidad

Estos emojis no se limitan a los mensajes de texto convencionales, ya que también pueden usarse en plataformas como iMessage y WhatsApp.

Para acceder a ellos, es indispensable contar con la actualización a iOS 26.4, una versión gratuita disponible para dispositivos a partir del iPhone 12.

Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle: si envías estos nuevos emojis a alguien que no tenga su equipo actualizado, en lugar del ícono aparecerá un signo de interrogación. Por ello, lo más recomendable es confirmar antes si la persona con la que sueles chatear ya cuenta con esta versión.

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