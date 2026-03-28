El modo avión es una herramienta que comúnmente se utiliza al tomar un vuelo, pero tiene otros usos como, por ejemplo, activarlo para acelerar la carga del dispositivo.

Esto resulta bastante útil en el día a día, sobre todo cuando se necesita utilizar el teléfono con urgencia. Y precisamente, esa es una de las razones por las que se ha popularizado su uso.

Sin embagro, también puede traer ciertas desventajas; por eso, Techbit te decimos si realmente es un beneficio o no conviene tanto como se dice.

El modo avión viene integrado en todos los celulares modernos. Foto: Pixabay

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¿Cuáles son las ventajas de cargar el celular en modo avión?

De acuerdo con la empresa de tecnología PSafe, el modo avión apareció a inicios de los años 2000 para impedir que las señales de radiofrecuencia de los celulares se mezclaran con los sistemas de navegación y comunicación de los aviones.

Actualmente, esta herramienta no sólo cumple esa función, sino que también permite recargar la batería de los celulares en menor tiempo.

¿Por qué ocurre esto? Al habilitar el modo avión, automáticamente se desactivan las funciones y conexiones inalámbricas del dispositivo, entre ellas, el sistema de ubicación, el WiFi y el Bluetooth. Así, el celular disminuye su actividad interna e incrementa el ahorro energético.

Otra ventaja es que ofrece mayor privacidad mientras el dispositivo se alimenta de energía, puesto que bloquea las llamadas, mensajes, notificaciones, avisos, etcétera.

Y el beneficio final de cargar el celular con este modo es que previene el sobrecalentamientos de la batería y la pantalla, lo que a largo plazo aumenta la vida útil del dispositivo.

El modo avión acelera la carga del celular hasta en un 15%. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las desventajas de cargar el celular en modo avión?

A pesar de esos beneficios, hay ciertas desventajas que debes conocer sobre este método de carga. Y el primero es que no podrás utilizar tu teléfono para realizar llamadas, enviar mensajes, navegar en Internet o hacer cualquier actividad que implique el Bluetooth.

El segundo problema es que la mayoría de teléfonos modernos ya vienen integrados con sistemas de carga rápida, lo que deja fuera el uso del modo avión. Además, al ser especializado, cuida de mejor manera la batería.

Y finalmente, se retrasan sincronizaciones; apps como el correo, nube o mensajería no se actualizan hasta que lo desactives. Esto puede causar que las notificaciones saturen el dispositivo porque llegan de golpe y retrasos en las copias de seguridad.

Si bien, poner a cargar el celular con el modo avión es un truco popular, toma en cuenta las posibles desventajas para decidir cuándo te conviene usarlo y cuándo no.

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