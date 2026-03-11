Todos alguna vez hemos escuchado hablar del "modo avión", incluso cuando viajamos en avión nos piden activar esta función. Sin embargo, a muchos les queda la duda de qué es y para qué sirve.

En Tech Bit te decimos de qué se trata esta función y por qué en algunas ocasiones es importante activarla en tus dispositivos.

Qué es el modo avión y para qué sirve realmente. Imagen: Unsplash

Leer también: Apaga esta función en tu celular porque rastrea tus pasos

¿Qué es el modo avión?

De acuerdo con el sitio web Airalo, el modo avión es una función que desactiva de forma temporal los transmisores de radio del celular para comunicación inalámbrica, en los que se incluyen las conexiones celular, Wi-Fi y Bluetooth.

Es decir, el celular deja de comunicarse con las torres celulares, previniendo que se envíe y reciba llamadas o mensajes de texto, o incluso se usen datos móviles para estar en línea.

Por otro lado, las conexiones de Wi-Fi también se desconectan y dejan de buscar e intentar conectarse a redes disponibles. Mientras que el Bluetooth deja de conectarse a audífonos, teclados, bocinas inalámbricas, etcétera.

¿Para qué sirve activar el modo avión?

El modo avión en los dispositivos electrónicos, como el celular, existe por dos motivos:

El celular emite ondas de radio que pueden interferir con los sistemas y las comunicaciones áreas durante un viaje. Este debe activarse para prevenir una interferencia innecesaria. Cuando los dispositivos se mantienen con el modo avión desactivado mientras viajas, todos los dispositivos intentan conectarse a una red, la cual puede saturar las torres celulares y causar una disrupción del servicio para los usuarios móviles en tierra. Esto ocurre especialmente al momento del despegue y aterrizaje.

¿Cómo activar el modo avión?

La forma de activar el modo avión varía según el dispositivo, pero básicamente la mayoría es desde el apartado de "Configuración" en donde aparecerá esta función y podrás activarla o desactivarla cuando desees.

Recuerda que al mantenerla activada, no podrás recibir llamadas o mensajes, ni navegar por internet.

Leer también: ¿Cómo estudiar una licenciatura en la UNAM sin examen de admisión?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters