En México, cada persona genera en promedio 9.2 kilos de residuos electrónicos, pero solo el 3% se recicla correctamente. Frente a ese escenario, Movistar lanzó una campaña que busca convertir la basura tecnológica en una segunda oportunidad para el planeta.

La iniciativa, que opera ya en 21 estados del país a través de más de 190 centros de atención a clientes, tiene como meta recolectar más de mil kilos de residuos electrónicos en 2026. La apuesta combina conciencia ambiental, economía circular y recompensas directas para quienes participen.

Residuos electrónicos: esto debes hacer con tus dispositivos viejos. Imagen: Israel Rivera

Un problema que crece con el consumo

El volumen de desechos tecnológicos aumenta al ritmo de los nuevos lanzamientos, porque los hábitos de consumo han cambiado. Antes un celular duraba varios años, hoy dispositivos, como smartphone, smartwatch y tabletas, se reemplazan, incluso, cada año.

“Es importante tener en cuenta que los residuos electrónicos pueden tener un impacto ambiental alto”, señaló Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Movistar México.

Guerra explicó que estos residuos pueden liberar metales pesados y sustancias químicas que contaminan el suelo y el agua, con efectos en la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables.

La buena noticia es que hasta 97% de los materiales de un smartphone pueden reciclarse e incorporarse de nuevo a la cadena productiva, dijo.

“Lo que nosotros queremos hacer es promover la economía circular. Utilizar esos materiales para reducirlos, reutilizarlos y reciclarlos y de esa forma disminuir el impacto ambiental”, expreso Guerra.

Cómo participar y qué puedes reciclar

El proceso está diseñado para ser simple. Basta ubicar uno de los más de 190 puntos de recolección en los centros de atención Movistar, llevar el dispositivo y registrarse con un ejecutivo. Los datos solicitados no tienen fines comerciales; sirven para controlar el sistema de recompensas.

Guerra indicó que se aceptan celulares, cables, accesorios, controles de consola, cámaras, laptops, memorias USB y monitores. Lo que no se recibe son electrodomésticos grandes como microondas o refrigeradores, no tampoco pilas sueltas o impresoras.

Por cada usuario se entrega un cupón limitado. “Lo hemos limitado a un cupón por usuario que se acerque a reciclar con nosotros”, aclaró.

Residuos electrónicos: esto debes hacer con tus dispositivos viejos. Imagen: cortesía

La recompensa depende del tipo de residuo. Si se dona un dispositivo de mayor tamaño, como un celular, el beneficio es un cupón de Uber por 100 pesos. Para artículos pequeños, como cables USB, se entregan dos boletos para una función de cine.

Además de la recolección, la compañía busca firmar convenios con universidades para extender la vida útil de equipos reacondicionados. La idea es que facultades de ciencias o ingeniería participen en el reacondicionamiento de dispositivos y que estos puedan reincorporarse al ciclo productivo en beneficio de estudiantes de contextos vulnerables.

La compañía confirmó que ya conversa con instituciones como la UNAM y otras universidades para concretar estas alianzas.

