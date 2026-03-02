La pasión por el futbol ya se siente en los smartphones. Motorola anunció la Colección FIFA World Cup 2026, una línea especial de dispositivos que combinan diseño, tecnología de última generación y cultura futbolera.

“Este año va a ser muy especial, sobre todo para América Latina, con la pasión que nos identifica a todos nosotros por el fútbol. Durante el 2026 vamos a continuar y a expandir nuestra colaboración con FIFA siendo el socio oficial de smartphones de la Copa Mundial”, expresó Rubén Castano, vicepresidente de diseño y experiencia al cliente de la compañía.

La colección incorpora nuevos integrantes a la serie Collections by Motorola: el razr fold y el Motorola edge 70 fusion. Todos comparten un rasgo distintivo: detalles bañados en oro de 24 quilates y el logotipo oficial del torneo como elemento central de diseño.

Motorola lanza una colección enfocada en la Copa Mundial de Futbol 2026. Imagen: cortesía

Un teléfono plegable que celebra el futbol

El razr fold lleva la inspiración mundialista al formato plegable. Su cubierta posterior muestra un patrón de puntos en relieve que remite a las texturas del juego y mejora el agarre, y al centro destaca el logotipo oficial de la Copa Mundial 2026. Lo que Motorola busca es que sea un objeto conmemorativo para los aficionados.

El equipo ofrece una pantalla externa de 6.6 pulgadas para consultas rápidas de notificaciones o redes sociales, y al desplegarse alcanza las 8.1 pulgadas con resolución 2K LTPO, es decir, con alta resolución de imagen y tecnología avanzada que permite ahorrar batería, ideal para seguir el torneo en movimiento y ver repeticiones de los juegos.

Incluye un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles, impulsado por un sensor Sony LYTIA, además de grabación en Dolby Vision, estabilización avanzada, una de las baterías más grandes en su categoría y compatibilidad con moto pen ultra.

Motorola apuesta por un smartphone con identidad mundialista

La colección también suma el motorola edge 70 fusion en edición especial. Este modelo retoma su diseño ligero, pero añade una cubierta posterior con acabado inspirado en cuero que evoca la textura de un balón y los distintivos de la Copa Mundial.

En desempeño, integra el primer sensor Sony LYTIA 710 en un smartphone y cuenta con certificación de color validado por Pantone, lo que se traduce en imágenes fluidas y colores más precisos para fotos y videos.

Motorola lanza una colección enfocada en la Copa Mundial de Futbol 2026. Imagen: Israel Rivera

En el interior, el procesador Snapdragon 7s Gen 3 gestiona múltiples tareas y funciones impulsadas por inteligencia artificial que optimizan el uso diario. Además de resistencia mejorada y un rendimiento pensado tanto para fans del futbol como para la rutina cotidiana.

La experiencia se completa con contenido temático, como fondos de pantalla exclusivos del torneo, tonos con la melodía oficial y marcas de agua personalizadas en la cámara.

“Estamos hablando del deporte más popular del mundo y queremos que más personas tengan acceso a esta exclusiva colección y vivan la pasión por este evento mundial”, afirmó Castano.

