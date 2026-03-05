La exitosa banda surcoreana, BTS, ha anunciado su esperado regreso después de casi cuatro años en pausa por cumplir con el servicio militar obligatorio de su país.

Su regreso es de los más esperados, sobre todo por ARMY, su club de fans quienes podrán ser participes de su primer espectáculo de forma gratuita y desde la comodidad de su casa.

Esto debido a que el próximo 21 de marzo del 2026, la agrupación tendrá un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur y lo mejor es que será transmitido a través de la plataforma de streaming, Netflix.

En Tech Bit te contamos cómo puedes ver el concierto en donde RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook retomarán la energía que les caracteriza para dar el concierto que tanto habían estado esperando sus fans.

Paso a paso: cómo ver en vivo el concierto de BTS en Netflix

El concierto será transmitido en Netflix a las 5 de la mañana el próximo 21 de marzo del 2026. THE COMEBACK LIVE: ARIRANG, será una experiencia que millones de fans podrán vivir en tiempo real para escuchar las nuevas canciones del álbum ARIRANG de BTS, así como se espera que toquen algunas de sus emblemáticas canciones como No More Dream, Dynamite, Boy in Luv y más.

Para poder verlo, es importante que los usuarios tengan una cuenta de Netflix activa, de otro modo no podrán ver la transmisión en vivo. En caso de que no cuentes con un plan activo de la plataforma de streaming, debes saber que están disponibles los siguientes paquetes:

Estándar con anuncios: Incluye acceso al catálogo completo con pausas publicitarias intermitentes, reproducción en hasta 2 dispositivos y calidad de imagen hasta Full HD. Su precio es de 119 pesos al mes.

Estándar sin anuncios: Igual acceso al contenido, pero sin anuncios y reproducción en dos dispositivos a la vez. Tiene un costo de 249 pesos al mes.

Premium: Experiencia completa: sin anuncios, calidad 4K (Ultra HD), sonido de mayor fidelidad y transmisión en hasta 4 dispositivos simultáneos tiene un costo de 329 pesos al mes.

Con la adquisición de alguno de esos paquetes, puedes tener acceso al catálogo completo de Netflix además de ver el concierto en vivo de BTS.

¿Cómo ver el concierto en vivo de BTS en Netflix? Imagen: @netflix

Esta transmisión en vivo de este concierto, le permite a los seguidores de la agrupación volver a conectar con la agrupación, además de marcar un hito en la historia del K-Pop.

