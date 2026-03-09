HBO Max es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel mundial, y para este 2026 adoptará algunas modificaciones en su servicio de contenido.

Una de ellas será erradicar la posibilidad de que los usuarios compartan sus cuentas con personas que no formen parte del paquete contratado.

Así, dichos individuos ya no podrán acceder a la cuenta de ningún titular y se verán obligados a contratar su propio plan para seguir disfrutando del catálogo ofrecido por la plataforma de Warner Bros.

Pero, ¿por qué HBO Max busca implementar esta medida?, ¿qué otros cambios tendrá la compañía? Sigue leyendo porque en Tech Bit te damos las respuestas.

Además del cese de cuentas compartidas, otro cambio de HBO Max es que se conjuntará con Paramount+. Foto: Unsplash

¿Por qué HBO Max frenará el uso de cuentas compartidas?

Tras haber expuesto sus resultados financieros obtenidos durante el cuarto trimestre de 2025, HBO Max determinó que el uso de cuentas compartidas se ha convertido en una pequeña traba para obtener las ganancias deseadas.

Ante esto, la plataforma ha decidido que en el transcurso de 2026, prohibirá definitivamente el uso de cuentas compartidas, con las que otras personas ajenas al paquete contratado acceden a los perfiles del titular por medio de su contraseña para sintonizar contenido y sin pagar una cuota.

Aunque por el momento HBO Max no ha determinado cuándo implementará este ajuste y las estrategias definitivas que utilizará para lograrlo, la plataforma de Warner Bros ha señalado que una de las medidas más fructíferas a las que recurrirá será establecer de manera obligatoria su complemento de miembro adicional.

Esta extensión permite que los titulares de una cuenta inviten a otras personas que no poseen un paquete de HBO Max para que se integren por un costo mensual aproximado de $150.

En 2026 ya no podrás compartir tu cuenta de HBO Max con nadie, pero sí obtener un complemento de miembro adicional para invitar a alguien a que se integre a tu plan. Foto: Unsplash

¿Cómo contratar el complemento de miembro adicional?

Si eres titular de una cuenta de HBO Max y compartes tu perfil con varias personas, te recomendamos que contrates un complemento de miembro adicional para cada uno de tus invitados, antes de que la plataforma tome cartas en el asunto respecto a las cuentas compartidas.

A continuación, te dejamos el paso a paso de cómo solicitarlo:

Visita el sitio de HBOMax.com/subscription e inicia sesión.

Luego, selecciona “Obtener complementos" y da clic en “Complemento de miembro adicional”.

Después, confirma el cambio de plan y realiza el pago.

Una vez que tengas la extensión, elige “Invitar a un miembro adicional" y crea su perfil con sus datos.

Posteriormente, selecciona “Nuevo perfil” y “Enviar invitación".

Finalmente, pídele a tu miembro adicional que acepte la invitación, la cual caduca en 7 días.

¿HBO Max se conjuntará con Paramount+?

A finales de 2025, se había confirmado que Netflix adquiriría la plataforma de Warner Bros, sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que dicha transacción quedó anulada, y ahora es Paramount Skydance quien obtendrá HBO Max.

La fusión de ambas plataformas fue anunciada por David Ellison, CEO de Paramount Skydance y Casey Bloys, director de HBO.

Y por ahora se desconoce la fecha en que se concretará la venta y qué es lo que sucederá con el catálogo y las tarifas de las dos compañías.

Hasta que las autoridades americanas no acrediten la venta de HBO Max a Paramount Skydance, Warner Bros seguirá siendo el propietario. Foto: Especial

Actualmente, HBO Max está en medio de transformaciones, por lo que debes permanecer atento a sus canales oficiales y tomar en consideración que ya no podrás compartir tu cuenta.

