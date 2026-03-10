Aunque gran parte de las aplicaciones y funciones de los celulares lucen seguras e inofensivas, en realidad pueden atraer ciberataques, fraudes y hasta extorsiones. Y un ejemplo de ellas es el Bluetooth.

Esta herramienta se ha caracterizado por su efectividad para compartir archivos mediante su señal inalámbrica de corto alcance. No obstante, si no se maneja con el cuidado adecuado puede propiciar que tu privacidad y ciberseguridad estén en riesgo.

Hoy en Tech Bit te decimos por qué es importante que mantengas inhabilitado el Bluetooth de tu celular cuando no lo ocupes.

Mantener encendido el Bluetooth por mucho tiempo puede provocar que seas víctima de ciberataques como el Bluesnarfing. Foto: Especial

¿Por qué no debes mantener activado el Bluetooth por mucho tiempo?

Como mencionamos anteriormente, el Bluetooth es una herramienta esencial para compartir fotos, videos, archivos y hasta apps a través de su señal inalámbrica.

Pero, por desgracia, se ha convertido en uno de los blancos preferidos de los cibercriminales al utilizarlo como una vía de ataques virtuales como el Bluesnarfing.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) el significado del nombre de este ciberataque proviene de la palabra “Bluetooth” y del término “snarf”, que hace referencia a copiar o extraer información de forma indiscriminada.

Este delito cibernético es cometido cuando los ciberdelincuentes identifican un dispositivo con dicha función inalámbrica encendida y visible.

Posteriormente, utilizan trucos específicos para infiltrarse en la conexión del usuario sin que éste lo advierta y, de manera gradual, acceden a su información confidencial como fotos, archivos, cuentas bancarias, chats, etc.

Si pensabas que el Bluesnarfing es el único ciberataque que puede ser cometido vía Bluetooth, estabas equivocado. Existen otros ciberdelitos como el Bluejacking y el Bluebugging que no solo extraen datos, sino que incluso manipulan el dispositivo con la intención de instalar malware.

Otro dato que debes saber es que todos estos ataques son cometidos a una distancia no mayor a 15 metros; por lo que si eres presa de estos cibercrímenes toma en cuenta que el autor intelectual no se encuentra muy lejos de ti.

Y es precisamente con el propósito de evitar que seas presa de estos ataques cibernéticos, que se insta a apagar el Bluetooth cuando no lo estés utilizando.

Otra medida de prevención ante el Bluesnarfing es no utilizar el Bluetooth en sitios concurridos. Foto: Especial

¿Cómo prevenir el Bluesnarfing?

Desactivar el Bluetooth mientras no se necesita no es la única medida para evitar el Bluesnarfing.

A continuación, te enlistamos otras estrategias de prevención que Incibe sugiere. ¡Compártelas con tus conocidos!

No uses de forma frecuente el Bluetooth en lugares públicos.

en lugares públicos. Evita utilizar el Bluetooth para transferir datos relevantes.

para transferir datos relevantes. Procura no aceptar conexiones desconocidas o automáticas.

Desvincula inmediatamente conexiones que te parezcan sospechosas.

Desactiva el modo visible y si tu celular lo permite, configura tu conexión inalámbrica para que no sea visible para otros dispositivos cercanos.

lo permite, configura tu conexión inalámbrica para que no sea visible para otros dispositivos cercanos. Únicamente acepta conexiones de los aparatos que sí conozcas.

Elimina los dispositivos enlazados que ya no utilizas.

¡Ojo! Porque si notas que tu móvil se descarga rápidamente, tu historial de Internet tiene búsquedas que no hiciste, tus cuentas bancarias están incompletas y tienes apps instaladas que no descargaste, pueden ser indicios de que has sido presa del Bluesnarfing u otras trampas similares.

Ahora sabes que el Bluetooth es una herramienta funcional que puede ser atacada, por lo que debes tener cuidado al utilizarla y evitar que los cibercrímenes te sorprendan.

