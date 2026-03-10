Más Información
Los mensajes de voz en WhatsApp son una de las funciones más utilizadas por los usuarios por su practicidad para enviar información a otros usuarios. Sin embargo, puede que estos también sean "peligrosos" si se envía información sensible.
Afortunadamente, existe un truco que le permite a los usuarios enviar audios temporales en WhatsApp. Estos se "destruirán" solos una vez que el destinatario lo haya escuchado.
En Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para activar esta herramienta y que no quede ningún rastro de estos.
¿Cómo activar los mensajes de voz temporales de WhatsApp?
Cuando envías un mensaje de voz normal, el destinatario puede escucharlo las veces que quiera e incluso puede compartirlo a otros usuarios si así lo desea. Esto podría poner en peligro la privacidad del remitente, sobre todo si dice información sensible en dicho audio.
Pero, afortunadamente, WhatsApp brinda la función de compartir audios de forma temporal para que estos se "destruyan" una vez que sean escuchados.
De acuerdo con la app de mensajería instantánea: "una vez que envíes una foto, video o mensaje de voz de visualización única, no podrás volver a verlo" y el destinatario tendrá 14 días para reproducirlo, sino este desaparecerá automáticamente.
Si quieres usar esta herramienta solo deberás grabar un audio como comúnmente lo haces, pero cuando presiones el botón de grabación, desliza hacia arriba para bloquear la acción. Posteriormente, podrás dejar de presionar el botón de grabación ya que esta acción la hará por si sola. Sin embargo, arriba de dicho botón, podrás encontrar un circulo con un "1" en medio, al dar clic ahí se activará por si sola la función de "mensaje de voz temporal".
Con esta opción activada, el destinatario podrá escuchar solo una vez el mensaje de voz y una vez que termine, este se destruirá solo, por lo que no tendrá una segunda oportunidad para escucharlo.
