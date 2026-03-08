WhatsApp se encuentra trabajando en una función que los amantes del cine van a disfrutar. Y es que, de acuerdo con WabetaInfo, en una futura actualización los mensajes que contengan información confidencial podrían marcarse como "spoiler".

Este formato de texto ofrecerá a los usuarios de un chat grupal la posibilidad de censurar contenido textual que pueda arruinar la experiencia del resto de miembros. Por ejemplo, cuando se está comentando el final de una película o serie.

WhatsApp realiza pruebas con el formato spoiler para mensajes en la app Android. Foto: Unsplash

¿Cómo funcionará el formato "spoiler" en los mensajes de WhatsApp?

Hay ocasiones en que los mensajes contienen información que no todos los miembros de un grupo desean ver, lo que los obliga a esperarse o no abrir la conversación para evitarse "spoilers". Para estos casos la nueva función de WhatsApp sería altamente útil.

De acuerdo con WabetaInfo, sitio especializado en novedades de la app de Meta, la función "anti-spoilers" podría llegar en un formato de texto similar al que permite poner letras itálicas/cursivas o bold/negritas en los mensajes.

Con dicho formato, que estará disponible en el menú contextual, un usuario podrá enviar un mensaje con información confidencial y marcarlo como spoiler para que los demás miembros no lo vean al abrir la conversación.

Específicamente, para revelar el contenido, los usuarios tendrán que tocar una burbuja que aparecerá en el mensaje para eliminar el formato de spoiler.

Y para marcar como spoiler, el remitente tendrá que mantener seleccionado el mensaje que desea censurar y posteriormente tocar el botón "Spoiler" del menú secundario. En seguida, se mostrarán dos barras verticales antes y después del mensaje, al igual que aparecen los asteriscos al colocarlos en bold/negritas.

Según el reporte de WabetaInfo, el formato spoilers sólo servirá para los mensajes de texto; aún no hay información sobre si podría implementarse en mensajes con fotos, audios y videos.

Así se podría encontrar el formato spoiler en WhatsApp. Foto: WabetaInfo

¿Cuándo se lanzará el formato spoiler en los mensajes de WhatsApp?

Este nuevo formato de mensajes será de gran ayuda para evitar la exposición accidental de los usuarios al reabrir una conversación. Y, como lo mencionamos anteriormente, ya se encuentra en desarrollo en la app de Android.

WabetaInfo señala que algunos usuarios del programa Beta ya se encuentran probando la función y, de hecho, algunos externos podrían verla en el menú contextual, pero en tales casos aún no sirve y marca error.

WhatsApp sigue perfeccionado este nuevo formato y la manera en que el sistema puede detectar un mensaje como spoiler. Una vez que terminen las pruebas, se lanzará a un grupo de probadores Beta para que compartan sus impresiones y comentarios con los desarrolladores.

Así que aún habrá que esperar para disfrutarla y evitar hacer o recibir spoilers al chatear en un grupo de amigos, familiar o del trabajo.

