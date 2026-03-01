Seguro que más de una vez has necesitado un archivo de tu computadora cuanto te encuentras fuera de casa. Cuando aquello que buscas o necesitas no está guardado en la nube, parece que todo está perdido o que tendrás que volver para conseguirlo. Para tu suerte, es posible controlar el escritorio, los archivos y aplicaciones de tu computadora aún cuando estás lejos de ella. ¿Quieres descubrir cómo hacerlo?

La función de Escritorio Remoto de Chrome es la opción que te ayudará a manipular tu computadora desde otro ordenador o dispositivos móviles como teléfonos y tabletas. Esta función te permitirá descargar archivos que se encuentran en tu computadora o agregarlos desde otro dispositivo.

Para controlar tu computadora de forma remota no necesitarás más que descargar una extensión del navegador completamente gratis y de forma segura. Sigue leyendo para conocer el paso a paso para usar tu ordenador a distancia.

Foto: Captura de pantalla, Unsplash

¿Cómo instalar el escritorio remoto de Chrome?

El escritorio remoto de Chrome es una función compatible con computadoras Windows, Linux y iOS que permite a los usuarios acceder a los archivos y aplicaciones de una computadora desde otros dispositivos de forma remota.

Para utilizar esta función primero tienes que asegurarte que la computadora que quieres controlar cuente con la extensión correspondiente. Si no cuentas con ella, sigue los siguientes pasos:

Abre Chrome en la computadora que deseas usar de forma remota Ingresa a remotedesktop.google.com/access Selecciona “Acceso remoto” y da clic en el ícono de descarga Sigue las instrucción en pantalla para descargar e instalar Una vez instalado, actualiza la página y da clic en “Activar”

Una vez que sigas estos pasos, el sitio te solicitará que asignes un nombre a la computadora y un PIN de seis dígitos para evitar accesos no autorizados.

Foto: Google Play

¿Cómo controlar mi computadora desde otro dispositivo?

Una vez instalada la extensión en tu computadora, accede al mismo sitio web desde otro ordenador o a través de la aplicación “Windows app” disponible para dispositivos Android y iOS y haz lo siguiente:

Inicia sesión con la misma cuenta de Google de tu computadora Selecciona el nombre tu computadora e ingresa el PIN que estableciste Da clic en el ícono de flecha

¡Y listo! Si seguiste correctamente cada una de las instrucciones, deberías poder ver en otro ordenador o desde tu dispositivo móvil el escritorio de tu ordenador, mismo que podrás manipular para transferir archivos de un dispositivo a otro.

Si quieres compartir el control de tu escritorio remoto con alguien más, solo dirígete al apartado de “Asistencia remota” del mismo sitio web y da clic en “Comparte esta pantalla”. Automáticamente se generará un código que podrás compartir con la persona que desees y quien deberá dirigirse a la misma página e ingresar el código en la sección “Conectate a otra computadora”. Recuerda que por motivos de seguridad, este acceso durará solo cinco minutos.

