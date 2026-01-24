Seguramente, en más de una ocasión, te ha pasado que necesitas tomar una foto rápido para enviarla a tus contactos de WhatsApp. Entrar directamente a la aplicación podría quitarte tiempo, pero hay un atajo que puede llevarte directo a la cámara secreta.

Esta herramienta te será de mucha ayuda para capturar videos y fotos o mandarlas desde tu galería en cuestión de segundos. Si quieres saber cómo activarla, en Techbit te lo decimos.

La cámara secreta de WhatsApp es un atajo que debes conocer. Foto: Captura de pantalla

¿Dónde se encuentra la cámara secreta de WhatsApp?

Lo primero que debes saber es que la cámara secreta de WhatsApp no es una función nueva, sino que está tan oculta que pocos la conocen. Y existe gracias a los mismo atajos en el menú del celular.

Contrario a lo que puedas pensar, no sirve para espiar a alguien o para tomar fotos en modo incógnito, sino que ayuda a activar en segundo la cámara frontal o trasera de tu dispositivo, ahorrándote tiempo y evitando que se escape tu oportunidad de tomar una fotografía.

Por ejemplo, puedes utilizarla para fotografiar un documento importante, en una ocasión especial, un anuncio de la televisión o que ves en la calle, un paisaje mientras viajas en carro, etcétera.

Puedes encontrar la cámara secreta de WhatsApp en los Widgets de tu celular. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo activar la "cámara secreta" de WhatsApp?

¡Presta atención! Activar la cámara secreta de WhatsApp es bastante sencillo; como mencionamos anteriormente, solo se trata de un simple y muy útil atajo del celular.

Desde el ícono de WhatsApp:

Este es el procedimiento en iPhone:

Mantén presionado el ícono de WhatsApp desde la pantalla principal o del menú de tu celular.

Posteriormente se desplegará un menú secundario.

Oprime el botón "Cámara".

Finalmente, captura la imagen y mándasela a los contactos que quieras.

Desde los widgets:

Si tienes un Android, esto debes hacer para encontrar la cámara secreta:

Mantén presionado un espacio de la pantalla principal hasta que se despliegue un menú secundario.

Da clic en “Widgets” y busca el ícono de WhatsApp.

Oprime el ícono y selecciona “WhatsApp Camera” o la opción similar.

Finalmente, el widget se agregará a la pantalla principal.

Cada que necesites tomar una foto urgente, puedes ingresar a la cámara secreta desde los widgets.

Sin duda, la cámara secreta de WhatsApp te puede sacar de apuros cuando no tienes mucho tiempo de capturar la toma perfecta.

