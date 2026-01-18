Hace algunos días, WhatsApp anunció que muy pronto los chats grupales recibirán nuevas funciones, mismas que buscarán mejorar el flujo de comunicación y organización de los usuarios.

Aunque se trata de cambios sencillos, podrían ser de gran utilidad para quienes constantemente envían mensajes, fotos, videos, audios y documentos por medio de la aplicación de Meta.

Si quieres saber cuáles son esas herramientas novedosas, sigue leyendo.

WhatsApp señala que las nuevas funciones priorizan la experiencia de conexión y expresión en los chats grupales. Foto: WhatsApp

3 nuevas funciones para los chats de WhatsApp

A través de su blog, WhatsApp indica que estas nuevas funciones se suman a una serie cambios que han implementado durante los últimos años para unir a los usuarios y a los grupos.

“Creemos que WhatsApp ofrece la mejor experiencia de chat en grupo y nos comprometemos a hacerla aún mejor", indica. Para seguir reforzando su objetivo, de manera gradual se recibirán las siguientes 3 funciones:

Etiquetas de miembro

Con esta función se podrá ver el rol que tiene cada participante en un grupo. Así, los integrantes se identificarán fácilmente entre sí.

Por ejemplo, en un grupo de amigos podrías tener la etiqueta “amiguito #1”, o en un chat familiar podrías colocar la etiqueta “sobrino mayor”.

¿Cómo usar las etiquetas de miembro? Con los siguientes pasos:

Entra al chat grupal y ve a la sección “Miembros”.

Toca tu perfil y da clic en “Añadir etiqueta de miembro”.

Escribe la etiqueta con la que quieres que te identifiquen y listo.

Toma en cuenta que el administrador del chat puede cambiar las etiquetas si es necesario. Pero si tú eres el administrador, tendrás la facultad de añadir las etiquetas a cada miembro, siempre y cuando los tengas registrados en tu agenda.

Además, las etiquetas aparecerán en cada mensaje que envíes, justo debajo de tu número o nombre de contacto.

Recordatorios

Si quieres planear un evento, ahora será posible crear un grupo con los invitados y configurar recordatorios personalizados para que nadie olvide asistir a la reunión.

¿Cómo usar los recordatorios? De la siguiente manera:

Entra al chat grupal y da clic en el icono de clip.

Selecciona “Evento” y llena los campos de nombre y descripción de la reunión.

Presiona “Recordatorio” para añadirlo al evento, y de esa manera, los participantes tendrán presente la fecha y hora de la reunión.

Como tip extra, puedes activar un link de llamada para que todos reciben el recordatorio.

Stickers de texto

¿Quieres hacer tus mensajes de WhatsApp más llamativos? Muy pronto podrás utilizar los stickers de texto y convertir cualquier palabra en una pegatina.

¿Cómo usar los stickers de texto? Así:

Entra al chat grupal y dirígete al apartado “Stickers”.

Da clic en la lupa y escribe la palabra que quieras mandar como sticker , por ejemplo, “Hola”, “Gracias”, “Adiós”, “Cuídate”,etcétera.

Si quieres guardar algún sticker, déjalo presionado y oprime “Añadir a favoritos”.

Actualiza tu WhatsApp para recibir estas funciones en los chats grupales. Foto: Freepik

¿Por qué aún no tienes estas nuevas funciones de WhatsApp?

Tal como lo indica WhatsApp, dichas herramientas “están pensadas para que cada usuario pueda expresar su identidad, facilitar la comunicación y mantener el orden en sus chats”.

Pero es importante mencionar no todos los usuarios las tienen, sino que llegarán de manera gradual a los dispositivos iOS y Android.

Si aún no las encuentras en tu aplicación, te recomendamos mantenerla actualizada y estar pendiente de los canales de comunicación de WhatsApp para conocer esta y otras novedades.

