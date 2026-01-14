El 2026 arrancó con una sorpresa que cruza dos mundos: Netflix y los videojuegos. Red Dead Redemption, uno de los títulos más influyentes de la última década, ya está disponible en la plataforma de streaming y, por primera vez, puede jugarse en dispositivos móviles.

Para los gamers en México, esto significa llevar el Salvaje Oeste en el bolsillo, sin consolas ni descargas adicionales.

Lanzado en 2010 por Rockstar Games, Red Dead Redemption marcó un giro inesperado para el estudio. Dejó atrás las ciudades dominadas por mafias de Grand Theft Auto para apostar por un western de mundo abierto. Ahora, ese clásico regresa con una nueva forma de jugarse.

¡Red Dead Redemption llega a Netflix! Cómo jugarlo. Imagen: especial

Netflix integró el título a su catálogo de videojuegos móviles, permitiendo acceder a la experiencia completa desde el celular. Y no llega solo: también está disponible Undead Nightmare, la expansión que reimagina el universo del juego en medio de una plaga apocalíptica de zombies, ideal para quienes buscan un reto distinto y una narrativa más oscura.

Paso a paso: cómo jugar Red Dead Redemption

El juego se puede disfrutar de forma gratuita dentro de la app de Netflix únicamente teniendo una suscripción activa. El progreso se guarda en la nube, lo que permite retomar la partida en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Acceder es sencillo. Basta con entrar a la aplicación de Netflix, buscar la fila de juegos móviles en la pantalla de inicio o ir directamente a la pestaña de juegos en la barra superior. Después, solo hay que seleccionar el perfil con el que se iniciará sesión y comenzar la aventura.

Con esta incorporación, Netflix refuerza su estrategia de ofrecer experiencias interactivas más allá de las series y películas. En este 2026, la plataforma no solo invita a maratonear historias o a descubrir documentales, sino también a tomar el control y jugar cuando y donde se quiera.

