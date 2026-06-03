La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo considerablemente su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en este año, de 1.4% en febrero, a 0.8%.

Además, el Panorama Económico OCDE mostró que en 2027 el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 1.8%, otro ajuste a la baja respecto al nivel de 1.9% de la predicción previa.

Estos recortes en las proyecciones se suman a los realizados en fechas recientes por organismos multilaterales y analistas económicos, entre otros actores clave.

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Apenas la semana pasada el Banco de México (Banxico) hizo lo propio, al bajar de 1.6% a 1.1% su previsión sobre el avance esperado de la economía nacional en este año, en tanto que la encuesta de Citi a especialistas del sector financiero también arrojó una disminución de 1.2% a 1.1%, reflejando un entorno de desaceleración y cautela sobre la actividad productiva.

La OCDE recomendó cambios profundos para lograr mayores niveles de crecimiento económico.

“Impulsar el crecimiento requiere reformas estructurales más profundas. La introducción de un marco fiscal a mediano plazo fortalecería la planificación y priorización del gasto, lo que contribuiría a mejorar la calidad del gasto público y a canalizar fondos públicos adicionales hacia áreas que mejoran la productividad, como infraestructura, educación o digitalización”, destacó el organismo en su análisis.

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“El crecimiento estará impulsado principalmente por la demanda doméstica, con el consumo privado apoyado por un bajo desempleo. Las tasas de interés más bajas apoyarán gradualmente la inversión privada, pero su recuperación será gradual en medio de la persistente incertidumbre política interna y global”, agregó.

Además, el consumo y la inversión pública seguirán limitados por la consolidación fiscal en curso, mencionó la OCDE.