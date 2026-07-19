Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron siete cateos, donde detuvieron a 10 personas, entre ellas a José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y coordinador de actividades criminales en Nayarit y Tlaxcala.

Los uniformados aseguraron tres armas largas, tres vehículos, celulares, la afectación económica al grupo delictivo fue de más de cuatro millones de pesos.

Los detenidos están relacionados con delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, venta de armas, extracción y venta ilegal de hidrocarburo.

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Detienen a 10 personas tras operativo en Nayarit (19/07/2026). Foto: X @GabSeguridadMX

El Gabinete de Seguridad informó que resultado de labores de inteligencia y vigilancia, se identificaron siete inmuebles en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, presuntamente utilizados por integrantes del grupo delictivo con presencia en la entidad.

Con la información recabada se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas de manera simultánea por las instituciones.

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Como resultado de las diligencias, fueron detenidas diez personas, entre ellas “M4”.

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A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Las dependencias refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para combatir a la delincuencia organizada, detener a quienes generan violencia y garantizar la seguridad de la población.

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