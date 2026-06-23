Un juez federal dictó prisión preventiva justificada y vinculó a proceso a César Medrano Martínez, presunto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac relacionado con la distribución y venta de droga y medicamentos controlados falsificados o caducados en la capital del país.

Tras ser detenido por fuerzas federales en un inmueble del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, la Fiscalía General de la República (FGR) lo presentó ante un juez en el Estado de México, que determinó procesar a Medrano Martínez por su posible participación en los delitos de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de los psicotrópicos fentermina, alprazolam y clorhidrato de metanfetamina, así como de marihuana.

La FGR informó que el supuesto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac fue detenido en seguimiento a una denuncia anónima en la que se describía la venta clandestina de medicamentos controlados en un tianguis de la Ciudad de México.

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Derivado de lo anterior, señaló la Fiscalía General de la República, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y peritos, ejecutaron un cateo en un inmueble en Valle de Chalco Solidaridad, donde César Medrano fue detenido. en posesión de diversas cajas de cartón y plástico con medicamento controlado y no controlado.

Entre las que destacan 240 tabletas de psicotrópicos, así como cartuchos de uso exclusivo. Además, se aseguró marihuana, cocaína y clorhidrato de metanfetamina; 13 teléfonos celulares, dos cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo, cuatro vehículos y el inmueble donde se encontraban dichos objetos.

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De acuerdo con la FGR, César Medrano Martínez, presunto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac, fue recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl- Bordo de Xochiaca, donde llevará su proceso penal.

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