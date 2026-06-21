[Publicidad]
Culiacán, Sin.- Un enfermero del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número uno, de nombre Abel Elías “N”, de 35 años de edad, fue detenido por agentes federal al salir de su turno de trabajo con cuatro cajas de medicamentos especializados que presuntamente sustrajo en forma ilegal de la farmacia.
La detención se produjo en la colonia Miguel Alemán, de la ciudad capital, donde se ubica el hospital, al darle un seguimiento de sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, ya que se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento, denominado Tenecteplasa, el cual es de uso especializado para casos de infarto.
Lee también SEP da a funcionarios cursos de coaching y negociación; gasta 15.3 mdp en imagen personal
Su detención fue subida a la plataforma del registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en donde se le describe como una persona de 36 años de edad.
De acuerdo a los precios del mercado, este medicamento, es comercializado en las farmacias especializadas entre los 90 y 120 mil pesos, por caja, en presentación, con un frasco ámpula de 50 mg y jeringa con diluyente.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Bélgica vs Irán: Horario y canales para ver la Fase de Grupos del Mundial 2026; HOY, domingo 21 de junio
Tendencias
Día del Padre 2026; usuarios celebran a papá con la mejor ola de memes en redes
Metrópoli
Día del Padre en GAM; Sonora Santanera ofrecerá concierto gratuito en la explanada de la alcaldía
Mundo
Trump asegura que Keir Starmer dimitirá como primer ministro de Reino Unido; "le deseo lo mejor", dice
Fútbol
¿Dónde ver Bélgica vs Irán EN VIVO? Canales y horarios de la fase de grupos
Viral
Día del Padre 2026: 10 hombres que cambiaron para siempre el significado de ser papá
Espectáculos
¡Polémica reunión! Gala Montes y Emiliano Aguilar se unen para una ¿colaboración?
La Roja
"El Duro" se pone caliente: Balacera en chelería de la Álvaro Obregón deja cuatro muertos y dos heridos