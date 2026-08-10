Dos hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente cambiaran las cerraduras de una vivienda sin autorización de la propietaria, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Uxmal, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur recibieron una alerta por un posible caso de despojo.

Al llegar al sitio, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien señaló que al arribar al edificio del que es propietaria encontró una cerradura nueva en el acceso.

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Dentro del inmueble se encontraban dos hombres, quienes no pudieron acreditar su legal estancia en el lugar, por lo que fueron detenidos por los uniformados.

Durante una revisión preventiva, los policías localizaron y aseguraron una mochila que contenía diversas herramientas, las cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

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Los detenidos, de 44 y 35 años de edad, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes por estos hechos.

La detención se realizó en el marco del protocolo de atención inmediata para casos de despojo implementado por las autoridades capitalinas.

dmrr