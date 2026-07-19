La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibirá esta semana las observaciones que hagan los grupos parlamentarios respecto al proyecto de reglamento de ese órgano del Congreso de la Unión, informó la senadora Laura Itzel Castillo Juárez en un video difundido en redes sociales.

La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente destacó que “hemos trabajado en la revisión del marco jurídico del Poder Legislativo, por ello impulsamos el diálogo con todos los grupos parlamentarios para construir una iniciativa que expida el reglamento de la Comisión Permanente, esto con el mayor consenso posible”.

La senadora adelantó que la Mesa Directiva también estará atenta al envío de la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, anunciada por presidenta Claudia Sheinbaum.

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La presidenta del Senado de la República recordó que este miércoles 22 de julio se cumplen 58 años del inicio de la represión contra el movimiento estudiantil por parte del gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, la cual culminó con la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.

Por otra parte, informó que para este martes 21 de julio se prevé una reunión con el fin de analizar propuestas de asuntos para la sesión del pleno de la Comisión Permanente de esta semana, y posteriormente se definirá el orden del día para esa reunión de la asamblea.

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Precisó que se propondrá discutir el apartado de Agenda Política ante los diversos temas de la situación nacional, además de que en la sesión programada para el miércoles se analizarán y discutirán dictámenes de puntos de acuerdo que han remitido a la Mesa Directiva las Comisiones de trabajo.

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La presidenta de la Mesa Directiva informó que el viernes 24 se celebrará en la Cámara de Senadores un nuevo Parlamento Juvenil, ejercicio impulsado a lo largo del año por senadoras y senadores para fortalecer la participación de los jóvenes y contribuir a formar una ciudadanía informada y comprometida.

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En otros temas, Laura Itzel Castillo Juárez destacó en su mensaje que en la Copa Mundial de futbol nuestro país demostró una vez más al mundo la calidad y cordialidad del pueblo mexicano.

Recordó que el próximo 28 de noviembre, la Selección Mexicana Femenil de futbol se enfrentará a su similar de Haití, y en caso de ganar clasificará al Mundial de Brasil 2027. “Enviamos a nuestras futbolistas todo nuestro apoyo”, expresó.

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