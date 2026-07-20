Si estás buscando una laptop que combine potencia, una pantalla amplia y un precio atractivo, esta promoción de Amazon México puede ser justo lo que necesitas.

La laptop ASUS Vivobook 16 está disponible con hasta 15% de descuento, permitiéndote ahorrar alrededor de 2 mil 500 pesos en una computadora diseñada para el trabajo, el estudio y el entretenimiento.

Además del descuento, Amazon suele ofrecer meses sin intereses con tarjetas participantes, por lo que renovar tu equipo puede ser más accesible sin afectar de golpe tu presupuesto.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Vivobook 16?

La ASUS Vivobook 16 ha ganado popularidad por ofrecer un equilibrio entre rendimiento y precio. Gracias a su pantalla de 16 pulgadas y su hardware de última generación, es una excelente opción para quienes necesitan realizar múltiples tareas, trabajar desde casa, tomar clases en línea o disfrutar de contenido multimedia.

Su diseño moderno y ligero facilita transportarla, mientras que su batería está pensada para acompañarte durante buena parte de la jornada.

Dependiendo de la configuración disponible en Amazon México, la ASUS Vivobook 16 puede incluir:

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Pantalla de 16 pulgadas Full HD o WUXGA con biseles delgados para una experiencia visual más inmersiva.

Procesador AMD Ryzen o Intel Core de última generación.

Memoria RAM de alta velocidad para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Unidad de almacenamiento SSD, que ofrece un arranque rápido del sistema y mayor velocidad al abrir programas.

Gráficos integrados capaces de reproducir contenido en alta definición y realizar tareas creativas ligeras.

Conectividad Wi-Fi de última generación y Bluetooth.

Amplia variedad de puertos USB, HDMI y entrada para audífonos.

Sistema operativo Windows listo para usar.

Aprovecha el descuento de hasta 15%

Con esta oferta de Amazon México puedes obtener un ahorro aproximado de 2 mil 500 pesos, una oportunidad interesante si planeabas cambiar de computadora o adquirir un equipo para el próximo ciclo escolar o para el trabajo.

Este tipo de promociones suele estar disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que conviene revisar el precio vigente antes de realizar la compra.

Ideal para estudio, trabajo y entretenimiento

La ASUS Vivobook 16 es una laptop versátil que se adapta a distintos perfiles de usuario:

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