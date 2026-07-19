La transformación de recipientes de cristal en organizadores giratorios representa una opción accesible que reduce el impacto ambiental. Conforme a las recomendaciones generales de la Red de Emprendimiento Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el aprovechamiento de envases de vidrio contribuye de manera directa a los objetivos de economía circular al extender el ciclo de vida de los productos.

Para llevar a cabo este proyecto (que combina orden y bajo costo estructural), es necesario recolectar elementos básicos de fácil acceso en el entorno cotidiano.

La base de la estructura requiere de frascos de vidrio pequeños previamente higienizados, pintura base tiza o en aerosol, etiquetas adhesivas de pizarra y una base rotatoria prefabricada (comúnmente conocida en el ámbito de la organización como Lazy Susan).

No obstante, es viable sustituir esta última pieza mediante un ensamble casero compuesto por dos bandejas circulares de metal y canicas esféricas convencionales, logrando un rodamiento funcional a partir de la física de la fricción.

Ricos en vitaminas, minerales y aminoácidos, los búlgaros de leche aportan valor nutricional a la dieta diaria. Foto: Freepik

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Procedimiento técnico para la preparación y el ensamblaje casero

El primer bloque operativo consiste en el saneamiento riguroso de los envases (removiendo el pegamento industrial mediante la inmersión en agua jabonosa templada o aplicando alcohol de uso doméstico). Una vez secos, las tapas metálicas deben ser intervenidas mediante capas de pintura aplicadas con una esponja texturizadora para garantizar la adherencia del pigmento. El proceso decorativo concluye con una capa de barniz mate para evitar que la humedad propia del ambiente de la cocina degrade los acabados exteriores de los componentes.

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Paso 1: Remoción de etiquetas: Sumergir los recipientes en una solución de agua tibia y jabón líquido. En caso de persistir residuos de resina adhesiva, aplicar una película de aceite de cocina para ablandar el pegamento antes del secado definitivo.

Sumergir los recipientes en una solución de agua tibia y jabón líquido. En caso de persistir residuos de resina adhesiva, aplicar una película de aceite de cocina para ablandar el pegamento antes del secado definitivo. Paso 2: Tratamiento de cubiertas: Aplicar dos capas de aerosol o pintura a la tiza sobre la superficie externa de las tapas utilizando técnica de punteado. El secado total requiere un periodo estimado de dos horas antes de fijar el barniz de protección.

Aplicar dos capas de aerosol o pintura a la tiza sobre la superficie externa de las tapas utilizando técnica de punteado. El secado total requiere un periodo estimado de dos horas antes de fijar el barniz de protección. Paso 3: Mecanismo de rotación: Colocar una charola metálica plana sobre la superficie de trabajo, verter una capa uniforme de canicas y superponer un segundo plato de menor diámetro. La esfericidad de las piezas inferiores actúa como un rodamiento mecánico de bajo costo.

Clasificación de insumos y ordenamiento funcional

El manejo adecuado de las especias dentro del contenedor final responde también a criterios de conservación biológica. De acuerdo con las guías de orientación alimentaria publicadas por el Laboratorio de Conservación de Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los condimentos secos deben resguardarse en recipientes de cierre hermético, limpios y alejados de la exposición directa a la luz solar intensa o fuentes directas de vapor para evitar el desarrollo de microorganismos o la pérdida de propiedades aromáticas.

Una vez que los frascos están listos, se procede al llenado con las variedades correspondientes (colocando identificadores con marcador indeleble en el frente de los cuerpos transparentes). El acomodo físico sobre la plataforma giratoria debe priorizar la estabilidad del conjunto, situando los envases de mayor volumen o altura en la zona central y distribuyendo los contenedores pequeños en los bordes periféricos. Esta disposición previene accidentes por desequilibrio de peso y facilita el acceso visual a los condimentos durante la preparación de alimentos.

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