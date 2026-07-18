El esperado estreno de “La Odisea”, desencadenó un fuerte altercado en una sala de cine VIP cuando una mujer extranjera interrumpió la proyección de la película insultando a la audiencia.

Por medio de redes sociales, la cuenta @todomilenial compartió el video de lo ocurrido en una sala de cine VIP en Puerto Vallarta, mencionando que la mujer había tenido un comportamiento errático al lanzar comentarios fuera de lugar sobre la adaptación de Christopher Nolan, además de reírse sin sentido, lo que agotó la paciencia de las personas en la sala de cine que exigieron que bajara la voz.

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Sala de Cine. Foto: Archivo El Universal

Extranjera desata pelea en sala de cine de Puerto Vallarta

Lo que inició como una tarde tranquila, acabó en una pelea cuando la extranjera se puso de pie para insultar a los espectadores e interrumpir la proyección. Cuando se dio cuenta que las personas la estaban grabando, estalló en ira y atacó a patadas a una joven que estaba sentada frente a ella.

“Cuando todos pensamos que ya no podía ponerse más extraño, empezó a lanzar patadas a las personas sentadas de enfrente”, se menciona en el video.

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Ante la sorpresiva agresión, la joven a la que pateó volteó rápidamente para jalarla hacia enfrente y devolverle el golpe, provocando los gritos de las demás butacas quienes apoyaron a la joven.

Asimismo, se presentó la intervención de cuatro elementos de seguridad para separar a las mujeres y sacar de la sala a la extranjera entre los aplausos del público.

La anécdota que quedó documentada, rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los internautas no dudaron en bautizarla como “Lady Karateca”, además de dejar sus opiniones.

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"México le ganó a la IA"

"En efecto, fue cine"

"La película si se convirtió en toda una odisea"

"¿Quién pidió una Karen?"

"Ojalá que la metan a la cárcel"

"El turismo que mi ciudad necesita"

"Que la detengan por alterar el orden"

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